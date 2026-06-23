Милые фотографии с питомцами были опубликованы на странице Генштаба ВСУ.

К теме "Хвостатые артиллеристы": украинские бойцы показали своих пушистых питомцев

Что известно о питомцах украинских защитников?

Военные отметили, что котята, щенки, даже ежи и другие животные становятся частью фронтового быта. Они напоминают военным о простых вещах, ради которых стоит бороться.

Животные сопровождают бойцов на позициях, в местах временной дислокации, по дороге на задание или во время коротких передышек.

Война меняет человека. Но есть вещи, которые она не способна отнять – человечность, заботу и способность замечать тех, кто нуждается в помощи,

– подчеркнули в Генштабе.

Питомцы украинских военных: смотрите фото

Напомним вам ещё несколько подобных трогательных историй. Героями одной из фотографий стали маленькие котята, которые поселились рядом с военными 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ имени генерал-полковника Геннадия Воробёва.

В один из дней службы пушистые малыши нашли себе необычное укрытие – прямо в военной обуви. На фото, освещённом тёплыми солнечными лучами, видны два пестрых котенка, уютно устроившиеся в ботинках защитников. Похоже, именно там они почувствовали себя наиболее защищёнными и спокойными.

Впрочем, обувь стала не единственным местом для отдыха четвероногих друзей. Котята также полюбили военные шлемы, превратив их в удобные импровизированные лежанки. Малыши получили необычные имена в честь роботизированных комплексов, которые используют украинские военные, – Воля, Тарган и Рысь.