Милими світлинами з улюбленцями поділилися на сторінці Генштабу ЗСУ.

До теми Хвостаті артилеристи: українські бійці показали пухнастих улюбленців

Що відомо про тваринок українських захисників?

Військові зазначили, що кошенята, цуценята, навіть їжаки й інші тварини стають частиною фронтового побуту. Вони нагадують військовим про прості речі, заради яких варто боротися.

Тваринки супроводжують бійців на позиціях, у місцях тимчасової дислокації, дорогою на завдання чи під час коротких моментів перепочинку.

Війна змінює людину. Але є речі, які вона не здатна забрати – людяність, турботу та здатність помічати тих, хто потребує допомоги,

– наголосили в Генштабі.

Тваринки українських військових: дивіться фото

Нагадаємо вам ще кілька подібних зворушливих історій. Героями однієї зі світлин стали маленькі кошенята, які оселилися поруч із військовими 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Під час одного з днів служби пухнасті малюки знайшли собі незвичний прихисток – просто у військовому взутті. На фото, освітленому теплим сонячним промінням, видно двох рябеньких кошенят, які затишно вмостилися в черевиках захисників. Схоже, саме там вони відчули себе найбільш захищеними та спокійними.

Втім, взуття стало не єдиним місцем для відпочинку чотирилапих друзів. Кошенята також вподобали військові шоломи, перетворивши їх на комфортні імпровізовані лежанки. Малеча отримала незвичні імена на честь роботизованих комплексів, які використовують українські військові, – Воля, Тарган і Рись.