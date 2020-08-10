У Києві декілька десятків людей зібралися на протест під посольством Білорусі. Згодом між протестувальниками й поліцією почалися сутички. Після цього поліція затримала колишнього політв'язня Росії Олександра Кольченка.

Також, крім кримчанина, був ще один невідомий затриманий, пише "РБК-Україна".

До слова Протест під Посольством Білорусі в Києві: є затримані – фото, відео

Після сутичок поліція затримала Кольченка, його посадили в автомобіль поліції й повезли у відділення.

Всього на протест під посольство Білорусі в українській столиці вийшли до трьох десятків людей. Вони вигукували патріотичні гасла й вимагали від Олександра Лукашенка піти у відставку.



Момент затримання Олександра Кольченка в Києві / фото "РБК-Україна"

Затримання Олександр Кольченка: дивіться відео

На затримання колишнього політв'язня вже відреагував Олег Сенцов. Він зауважив, що Путін вже встиг привітати Лукашенка, який "переобрав себе президентом", а в протестувальників стріляють і давлять автозаками.

Зеленський закликає їх до перемовин із політичним трупом. Сашко Кольченко, який вже був у в'язниці у Путіна, затриманий на акції протесту під посольством Білорусі в Києві,

– розповів Сенцов.

Згодом він додав, що зміг зв'язатися з Кольченком. Той затриманий, але обвинувачень йому не висували. У відділенні поліції хлопець чекає адвоката.