Під посольством Білорусі в Києві затримали Кольченка – ексбранця Кремля
У Києві декілька десятків людей зібралися на протест під посольством Білорусі. Згодом між протестувальниками й поліцією почалися сутички. Після цього поліція затримала колишнього політв'язня Росії Олександра Кольченка.
Також, крім кримчанина, був ще один невідомий затриманий, пише "РБК-Україна".
До слова Протест під Посольством Білорусі в Києві: є затримані – фото, відео
Після сутичок поліція затримала Кольченка, його посадили в автомобіль поліції й повезли у відділення.
Всього на протест під посольство Білорусі в українській столиці вийшли до трьох десятків людей. Вони вигукували патріотичні гасла й вимагали від Олександра Лукашенка піти у відставку.
Момент затримання Олександра Кольченка в Києві / фото "РБК-Україна"
Затримання Олександр Кольченка: дивіться відео
На затримання колишнього політв'язня вже відреагував Олег Сенцов. Він зауважив, що Путін вже встиг привітати Лукашенка, який "переобрав себе президентом", а в протестувальників стріляють і давлять автозаками.
Зеленський закликає їх до перемовин із політичним трупом. Сашко Кольченко, який вже був у в'язниці у Путіна, затриманий на акції протесту під посольством Білорусі в Києві,
– розповів Сенцов.
Згодом він додав, що зміг зв'язатися з Кольченком. Той затриманий, але обвинувачень йому не висували. У відділенні поліції хлопець чекає адвоката.
Що відомо про Кольченка?
Це 30-річний кримчанин, що родом з Сімферополя. У 2014 році після анексії він не став покидати окупований півострів. Тож згодом його затримали російські окупанти.
Йому й Олегу Сенцову "шили" спільну справу про буцімто підготовку теракту. Кольченко, як і Сенцов, зміг вийти з російського полону лише у вересні 2019 року.