Під Києвом через підпал сухої трави сталася масштабна пожежа: фото

Між Бучею та Ірпінем 1 квітня трапилася пожежа поблизу ставка. Усе через підпал сухої трави, який згодом перейшов у пожежу на 4 гектарах землі.

Про загорання і масштабну пожежу у фейсбуці повідомила Бучанська міська рада.

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Коли пожежа почала набирати масштабів, місцеві мешканці викликали рятувальників. Ті близько двох годин розбиралися з наслідками займання. Пожежу вдалося ліквідувати.

Як після цього всього називати "організаторів" знищення території? Невже нам мало викликів і бід, які треба додати у ці дні?

– риторично запитали у Бучанській міськраді.

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