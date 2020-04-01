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      Під Києвом через підпал сухої трави сталася масштабна пожежа: фото

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      Між Бучею й Ірпінем розгорілася велика пожежа через підпал трави / фото: Бучацька міськрада

      Між Бучею та Ірпінем 1 квітня трапилася пожежа поблизу ставка. Усе через підпал сухої трави, який згодом перейшов у пожежу на 4 гектарах землі.

      Про загорання і масштабну пожежу у фейсбуці повідомила Бучанська міська рада.

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      Коли пожежа почала набирати масштабів, місцеві мешканці викликали рятувальників. Ті близько двох годин розбиралися з наслідками займання. Пожежу вдалося ліквідувати.

      Як після цього всього називати "організаторів" знищення території? Невже нам мало викликів і бід, які треба додати у ці дні?
      – риторично запитали у Бучанській міськраді.

      Пожежа під Києвом через підпал сухої трави: фото

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ДСНС Новини Києва Пожежа
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