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      Підприємці, які не займаються продажем палива, мають отримувати ліцензію на його зберігання

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / drs.gov.ua

      Постанова Кабінету Міністрів, що передбачає необхідність отримання підприємцями ліцензії на зберігання палива – абсурдне явище, що викликає шок у бізнесменів, які взагалі не займаються продажами палива, а використовують його виключно у власних виробничих цілях.

      Про це заявила глава Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна в ефірі 24 каналу.

      "Логічно, що ця ліцензія не потрібна. А ті, хто потрапив у ситуацію, коли вони взагалі просто користуються машинами, механізмами, які вживають пальне, взагалі просто в шоці, тому що це абсурдне явище. Ми сподіваємося, що, по-перше, найближчим часом зберуться народні депутати, ми будемо до них звертатися, щоб це впорядкувати", – заявила Ляпіна.

      При цьому, за словами Ляпіної, в Києві був випадок, коли будівельна компанія намагалася отримати дану ліцензію, але не змогла цього зробити.

      "Вони придбали це паливо для власних потреб, вони вже сплатили свій податок акцизний і вони зберігали паливо для власних потреб, але прочитавши закон ці дуже законослухняні люди перелякалися, написали заяву, щоб отримати ліцензію на цей самий зберігання пального. В результаті, декілька місяців епопеї, вони не змогли отримати цю ліцензію з однієї простої причини – у них немає необхідних документів на майданчик, на якому знаходяться ці невеликі ємності для зберігання пального. А документи потрібні такі, як на велику нафтобазу", – заявила Ляпіна.

      При цьому, за словами глави ДРС, законом передбачено, що, починаючи з нового року за відсутність ліцензії на зберігання палива підприємців штрафуватимуть.

      При цьому законом про ліцензування вказується, що ліцензії повинні видаватися тільки суб'єктам, які виконують відповідний вид діяльності.

      blog_ava
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      Теги: Пальне Законодавство Податки
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