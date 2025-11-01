Інцидент з водосховищем у Бєлгороді зіпсував плани Кремля на півночі України, – ISW

ЗСУ завдали удару по греблі водосховища на Бєлгородщині. Внаслідок атаки значно піднявся рівень води у двох річках. Окупанти опинилися у скрутній ситуації на Харківщині.

Російські війська продовжують наступальні дії на півночі Харківської області, однак водна перешкода заважає проводити їм успішні операції, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

Як удар по греблі вплинув на бойові дії на півночі Харківщини?

Представник однієї з українських бригад повідомив, що українські удари по греблі Бєлгородського водосховища підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець. Це ускладнило російським силам переправу.

У 16 армійському корпусі ЗСУ розповідали, що окремі підрозділи окупантів опинилися відірваними від основних сил. Також вони зазначали про підтоплення бліндажів і позицій росіян.

Довідка: Влітку річки Сіверський Донець і Вовча обміліли через зменшення опадів. Це створювало ворогу сприятливі умови для просування. Загарбники стягнули значну кількість резервів і проводили наступальні дії.

Удар по дамбі ускладнив логістику російських військ. Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що окупанти тепер змушені переорганізовувати логістику, поставки та розташування на позиціях. Це знизить їхню мобільність і порушить взаємодію з командними центрами. Навіть якщо Росія перекине нові підрозділи, внутрішні проблеми та затримки будуть суттєвими. Через підтоплення ця територія буде мало використовуватися загарбниками, тому серйозних наступальних дій з цього напрямку не буде.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що росіяни готувались на лівому березі Сіверського Донця розгорнути нові наступальні операції, щоб відволікти українські сили зі східного фронту.

У Бєлгородській області після підриву дамби водосховища затоплені дороги, які росіяни використовували для підтяг. Їхня буквально техніка тоне в районі Шебекіно та на Вовчанському напрямку.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, що удар по дамбі був обережно спланований, щоб уникнути затоплення українських позицій.

