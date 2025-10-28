Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, до яких наслідків може призвести атака на Бєлгородську дамбу. Також командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" підтвердив, що саме бійці 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем завдали удару по греблі на Бєлгородщині.

Чи продовжаться удари по Бєлгородській дамбі?

Світан зауважив, що це був правильний та грамотний удар, який зірвав наступ росіян.

Вони дійсно готувались на лівому березі Сіверського Донця розгорнути нові наступальні операції для відволікання українських військ зі Східного фронту. Їхня мета була – розтягнути по лінії фронту наші додаткові сили,

– наголосив військовий експерт.

Відповідно гарно відпрацювала, за його словами, українська розвідка, потім спершу були завдані удари HIMARS, а після Сили Безпілотних Систем добили дамбу за допомогою безпілотників. Зараз приблизно на один метр зменшилось дзеркало води, а це означає, що вона пішла до низов'я і не дала можливості росіянам розгорнути сили для атаки.

Це дзеркальні удари. Після того як росіяни підірвали Каховське водосховище, у нас були розв'язані руки. Тому це не остання російська дамба, по якій буде завдано удару,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

ЗСУ вдалося відтермінувати російську атаку щонайменше на пару тижнів. А далі, імовірно, ця дамба буде добиватися, щоб підтопити цей напрямок. Таких дамб вздовж лінії нашого кордону, за його словами, є приблизно 30 – 40, до яких можна дістати.

Однак тут постає питання доцільності – якщо бити по них, то для виконання чисто воєнних завдань,

– пояснив він.

Також є припущення, що через бойові дії та погодні умови пересохла річка Сіверський Донець аж до Лиману. І через удар по Бєлгородській дамбі можуть бути затоплені позиції ворога ледве не до Сіверська та Лиману через річку Оскіл та Чорний Жеребець.

Сіверський Донець дійсно виходить з цього водосховища. Там зараз є нестача води. Проте навряд чи підтоплення буде до Лиману. Імовірно, лише до Вовчанська,

– зауважив Роман Світан.

Це може статися, припустив військовий експерт, якщо падатимуть серйозні дощі, і тоді підтоплення можливе південніше Лиману. Тому з підривом Бєлгородської дамби було розв'язане тактичне питання в районі Вовчанська.

Які наслідки удару по дамбі Бєлгородського водосховища?