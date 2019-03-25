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      Підрив імовірного вбивці водія BlaBlaCar Познякова: нові деталі

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      Правоохоронці на місці вибуху у Києві
      Правоохоронці на місці вибуху у Києві / Прес-служба Нацполіції

      Імовірний вбивця водія BlaBlaCar Тараса Познякова міг загинути внаслідок детонації гранати, що у цей момент лежала в кишені його штанів. Зокрема, правоохоронці виявили у квартирі, де сталася подія, фрагменти підривача УЗГМ-2.

      Увечері 23 березня у Києві на проспекті Науки стався вибух, внаслідок якого загинув громадянин Росії. За інформацією Нацполіції, чоловік перебував у розшуку за вбивство, а у столиці України винаймав квартиру. На місці інциденту правоохоронці вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, кілька паспортів різних держав і мобільні телефони. Попередня причина – необережне поводження з вибухівкою.

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      Як повідомили джерела у правоохоронних видання УНН, фахівці у квартирі, де сталася подія, виявили фрагменти підривача ручної гранати УЗГМ-2. До слова, сусіди небіжчика також говорили, що імовірно, вибухнула граната.

      За попередніми висновками судмедекспертів, в момент вибуху, вибуховий пристрій перебував у кишені штанів загиблого.

      Колишній радник голови СБУ Ярослав Антоняк переконує, що мовиться про Луана Кінгісеппа. Саме його підозрюють у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова, яке сталося у 2016 році.

      Що відомо про вбивство Тараса Познякова? 4 квітня 2016 року дорогою зі Львова до Києва 25-річний львів’янин Тарас Позняков підібрав двох попутників. Проте до столиці він так і не доїхав, а його автомобіль через тиждень знайшли у Києво-Святошинському районі поблизу Києва. Згодом стало відомим, що Тарас не залишився у живих. Тіло чоловіка не знайшли досі. У його вбивстві правоохоронці підозрюють двох осіб – Дмитра Голуба, що зізнався у викраденні лише авто, та Луана Кінгісеппа, якого оголосили в розшук.

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      За словами Антоняка, правоохоронці у його квартирі виявили паспорти громадянина України на ім’я Карпов Андрій Вікторович, що народився 15 серпня 1996 року, та паспорт громадянина Росії на ім’я Кінгісепп Луан Миколайович, що народився 23 березня 1991 року. Крім того, було виявлено чотири паспорти громадян України на різні прізвища. Він додав, що після вибуху з квартири вибігла дівчина кавказького походження та зникла у невідомому напрямку.

      Наразі у поліції інформацію, що загинув саме Кінгісеппа ані підтвердили, ані спростували, пояснюючи це таємницею слідства.

      що ще відомо про таємничу смерть тараса познякова: 
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      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Києва Вибух Розслідування
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