Підсумковий випуск новин за 21:00: Деталі отруєння шаурмою. Підозра Холодницькому

У підсумковому випуску новин за 1 серпня станом на 21:00 – у Києві понад 60 людей отруїлися шаурмою, вони купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця. Генеральна прокуратура підготувала підозру Назару Холодницькому, його підозрюють у вчиненні двох злочинів – підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та тиску на суд.

Також у випуску: Катерина Гандзюк, яку напередодні облили кислотою у Херсоні, терміново доправили до столичної лікарні. Убивство Сармата: вже затримали підозрюваних та озвучили версії. 31 липян трьох російських журналістів знайшли убитими в Африці.