Підсумковий випуск новин за 21:00: Деталі отруєння шаурмою. Підозра Холодницькому
У підсумковому випуску новин за 1 серпня станом на 21:00 – у Києві понад 60 людей отруїлися шаурмою, вони купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця. Генеральна прокуратура підготувала підозру Назару Холодницькому, його підозрюють у вчиненні двох злочинів – підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та тиску на суд.
Також у випуску:
Катерина Гандзюк, яку напередодні облили кислотою у Херсоні, терміново доправили до столичної лікарні.
Убивство Сармата: вже затримали підозрюваних та озвучили версії.
31 липян трьох російських журналістів знайшли убитими в Африці.
Джерело: 24 канал
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