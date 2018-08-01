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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Деталі отруєння шаурмою. Підозра Холодницькому

Випуск новин 108 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 1 серпня станом на 21:00 – у Києві понад 60 людей отруїлися шаурмою, вони купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця. Генеральна прокуратура підготувала підозру Назару Холодницькому, його підозрюють у вчиненні двох злочинів – підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та тиску на суд.

Також у випуску: 

Катерина Гандзюк, яку напередодні облили кислотою у Херсоні, терміново доправили до столичної лікарні.

Убивство Сармата: вже затримали підозрюваних та озвучили версії.

31 липян трьох російських журналістів знайшли убитими в Африці.

Теги: Випуск новин Новини Києва Назар Холодницький НАБУ
Джерело: 24 канал
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