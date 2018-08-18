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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Репетиція параду у Києві. Звільнення Сенцова

Випуск новин 43 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 18 серпня станом на 21:00 – у центрі Києва відбулася генеральна репетиція параду до Дня незалежності. Загалом, Хрещатиком проїхалося 250 одиниць техніки. Зокрема, нові комплекси залпового вогню "Вільха" та реактивна залпова система "Верба". Олег Сенцов втрачає надію на звільнення з російської в'язниці. Проте голодування не припиняє – сьогодні пішов 96-й.

Також у випуску:

Український автобус у Польщі потрапив у смертельну ДТП. Троє людей загинули, 37 – отримали травми. Зараз вони у лікарні, з ними працюють українські консули.

Львів оговтується після негоди, синоптики обіцяють знову грози.

Володимир Путін зустрівся із Ангелою Меркель. 

Один боєць загинув на фронті. 

Через реконструкція Шулявського мосту у Києві там на рік обмежать рух транспорту. 

Теги: Випуск новин Новини Києва День Незалежності Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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