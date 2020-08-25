Міністр фінансів Сергій Марченко спростував чутки про те, що підвищення мінімальної заробітної плати вплине на збільшення інфляції. Всі кроки є продуманими та правильними.

Таку думку він озвучив в програмі "Про головне" на 24 каналі. За його словами, їхнє ключове завдання було прирівняти мінімальну заробітну плату до рівня прожиткового мінімуму, який на сьогодні є вищим, ніж мінімальна заробітна плата – 4 948.

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"Ця ситуація є не припустимою. І тут ми маємо зробити крок на зустріч людям, які отримують зарплату нищу, ніж прожитковий мінімум", – заявив Марченко.

Інша складова це співвідношення між мінімальною заробітною платою і середньою. Україна входить до країн, де це співвідношення складає 43 – 45%. Для порівнянь такі країни як Франція, Португалія мають 63 – 62%, Британія – 55%, Польща – 54%. Ми також вважаємо, що достатній рівень – це вище 50%, десь в межах 50 – 60%,

– пояснив міністр.

За його словами, такий рівень є науково обґрунтованим і дає можливість безболісно його впроваджувати.

Також додав: "Будь-які розмови щодо збільшення інфляції або вплив інфляції через збільшення мінімальної зарплати є не суттєвим. Це абсолютно неправда. В нас прорахований вплив, він є в межах 0,05%, тобто вплив зовсім мінімальний".

Довідка. Інфляція – зростання загального рівня цін. У реальному житті відображається як зниження купівельної спроможності грошей – на ті ж 100 гривень купити можна менше товарів і послуг.



Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу

Детальніше про "мінімалку" дивіться у відео: