Підвищення тарифів на вантажні перевезення негативно вплине на економіку країни

Чергове зростання тарифів на вантажні перевезення негативно вплине на українську економіку.

Впродовж року "Укрзалізниця" планує їх підвищити майже на чверть. Найбільше постраждають галузі, орієнтовані на експорт – металургійна та аграрна, стверджують експерти. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати три відсотки ВВП.

Це зловживання монопольним становищем. Фактично, на сьогоднішній момент, вони монопольно можуть підвищувати ціни: з погодженням Кабміну чи ні, але по суті вони підвищують тарифи, тим самим наносячи збитки всім перевізникам,

– сказав економічний експерт Борис Кушнірук.

За словами експертів, вкотре піднімаючи тарифи, "Укрзалізниця" зловживає своїм становищем. При цьому робота монополіста залишається вкрай неефективною. Перевізники несуть значні втрати через дефіцит вагонів та низьку якість послуг.

"Якщо раніше вагон їхав, наприклад, 4 доби, то зараз він їде 8 діб. Має бути баланс у тому, скільки вони інвестують, а вони мають інвестувати всі кошти, які вони отримують від зростання тарифів і, звичайно, зростання тарифів не має бути дуже болісним для вантажників. Воно не має перевищувати певні граничні показники", – пояснив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Підвищення тарифів відбувається не вперше. "Укрзалізниця" піднімала їх і у 2016, і у 2017 роках. Лише торік через подорожчання вантажних перевезень витрати основних українських вантажовідправників зросли майже на 20 млрд гривень.