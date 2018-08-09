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Пішохідну зону Хрещатику хочуть продовжити

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Хрещатик
Хрещатик / Вікіпедія

У Києві міська влада планує продовжити пішохідну зону Хрещатику до Бессарабської площі.

Про це в ефірі радіо "Київ 98 FM" розповів заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.

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Нині реалізується пішохідний Поділ – два етапи вже минуло, залишилось ще 4. Наступний проект із пішоходизації планується на Бессарабській площі. Планується розширення пішохідної зони для мешканців та гостей столиці, які рухатимуться із Хрещатику до Бессарабки, шляхом перекриття вулиці, що практично вся наповнена припаркованими авто,
– зазначив Дмитро Рахматуллін.

За його словами цей проект буде реалізований у рамках нової стратегії розвитку міста. Вона передбачає, що пішоходи на київських дорогах стануть головними. Друге місце посядуть велосипедисти та громадський транспорт. І останнє – автомобілісти.

За його словами, за новою транспортною політикою зараз реалізується проект пішохідний Поділ. У старому місті також планується понижувати рівень бордюрного каменю, так щоб люди з інвалідністю могли спокійно пересуватися містом.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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