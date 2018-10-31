Після рейдерської атаки частково відновлена робота "Росток-Холдинг" та збір врожаю

Через три тижні після заяв агрокомпанії "Росток-Холдинг" про блокування роботи всіх підприємств групи в результаті атаки рейдерів аграрії змогли повернутися до роботи і відновити збір врожаю.

У той же час робота підприємств поки відновлена ​​не в повному обсязі. У "Росток-Холдинг" вірять, що рейдерська атака буде зупинена, і сподіваються на справедливе рішення суду. Про це йдеться в прес-релізі агрокомпанії.

На підприємствах "Росток-Холдинг" працює близько двох тисяч працівників, разом з сім'ями це 10 тисяч людей, для яких робота в агрокомпанії – основне джерело доходів. Всі вони з тривогою спостерігали за розвитком ситуації, коли 8 жовтня роботу всіх підприємств, а головне – збір врожаю було заблоковано. На той момент на полях залишалися неприбраними майже 17 тисяч га кукурудзи, 4 тис. га сої, 1 тис. га соняшнику.

У зв'язку зі сформованими обставинами працівники "Росток-Холдинг" звернулися до Президента України Петра Порошенка з проханням розібратися в ситуації і зупинити рейдерів.

"Дайте аграріям зібрати урожай і наповнити бюджет країни", – заявили в "Росток-Холдинг".

Станом на сьогоднішній день роботи на полях агрохолдингу відновлені. Підприємства групи продовжили збір пізніх культур. Зараз на полях в Сумській і Чернігівській областях залишилися неприбраними 15 тис. га кукурудзи. Аграрії роблять все можливе, щоб зібрати урожай в стислі терміни, оскільки погода з кожним днем ​​погіршується.

"Втрат, на жаль, уникнути не вдалося – втратили частину врожаю сої та соняшнику. Втратили час і на збір кукурудзи, як результат – отримуємо врожайність нижче запланованої. Однак тепер працівники групи день і ніч працюють, щоб зібрати вирощене", – коментував ситуацію генеральний директор групи "Росток-Холдинг" Валерій Ласьков.

"Стан на елеваторах досить непростий. Всі три комплекси групи – Глухівський, Новгород-Сіверський та Ічнянський – заповнені повністю. На нерухоме майно накладено арешт", – заявив Валерій Ласьков.

До сих пір заблоковано відвантаження зерна з елеваторів. Частково проблему вдалося вирішити завдяки тому, що в кінці минулого тижня було отримано дозвіл на зберігання зерна в поліетиленових рукавах.

Незважаючи на складності, "Росток-Холдинг" намагається виконувати свої зобов'язання і сподівається відновити діяльність в повному обсязі після вирішення справ в судовій площині. Юристи та адвокати компанії сподіваються, що найближчим часом вдасться отримати оперативне і справедливе рішення суду.

Довідка

"Росток-Холдинг" – вертикально-інтегрована агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництві і продажі молока. Під контролем групи близько 60 тис. га. До групи також входять 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторні комплекси та ряд торгових компаній