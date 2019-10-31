Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на 15 мільйонів доларів, – експерт

"Південний машинобудівний завод" імені О. М. Макарова" і американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace домовилися про співпрацю. Приватна компанія, зробила велике замовлення на виготовлення ракетних деталей.

Про це повідомив у своєму Facebook, Віктор Таран, глава аналітичного центру "Ейдос".

"Маленька перемога трапилася буквально тиждень тому, коли американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace, яка співпрацює з NASA і ВВС США, зробила замовлення у "Південмашу" на серійне виробництво ракетних деталей, серед яких 100 камер згоряння, 500 штук агрегатів автоматики і 40 турбонасосів. За попередніми даними, з урахуванням обсягів, фахівці "Південмашу" оцінюють угоду в 15 мільйонів доларів. І така співпраця стала можливою, завдяки прийнятому місяць назад закону про приватний космос ", - написав експерт.

Також Таран зазначив, що цієї суми буде достатньо, щоб покрити поточні борги Південмашу.

"Загальний борг Південного машинобудівного заводу, який свого часу сконструював серію знаменитих" Зеніту "на сьогодні становить 375 мільйонів гривень, у тому числі борги із зарплати, електроенергію і податки. Зараз завод знаходиться в жалюгідному стані. Одне з цільових призначень КБ "Південного", було забезпечення постійної робочої завантаження "Південмашу", але цього за роки української незалежності так і не відбулося. "Південне" успішно торгує із західними країнами своїми інтелектуальними напрацюваннями часів Хрущова. До 2014 року Південмаш худо-бідно існував на російських замовленнях. Тепер же в робочих цехах дзвенить гнітюча тиша, а люди сидять без зарплат ", – написав аналітик.

Раніше співробітники "Південмашу" заявили, що не бояться конкуренції з боку приватних компаній у зв'язку з прийняттям нового закону і навпаки готові впроваджувати сучасні рішення, щоб відповідати ринковим трендам.