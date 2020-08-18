За перше півріччя 2020 року план доходів державного бюджету недовиконали на 38 мільярдів гривень. Таку статистику повідомили у Рахунковій палаті.

План видатків не виконали на 51 мільярд

Натомість план видатків – на 51 мільярд в українській валюті. Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує сайт відомства.

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Негативні тенденції в економіці (за оцінками експертів Рахункової палати):

Зниження реального ВВП – на 6,7%.

Зниження випуску промислової продукції — на 8,3%.

Зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

Як зазначив Пацкан, тільки внаслідок зменшення у першому півріччі імпорту на 19,7%, недоотримано аж 14 мільярдів гривень доходів.

Щодо видатків, то витрати на погашення й обслуговування держборгу склали 220 мільярдів в українській валюті. А це становить майже третину загальних витрат держбюджету за перше півріччя.

Причини невиконання плану

Причина низьких надходжень, кажуть у рахунковій палаті, – низька якість прогнозу макроекономічних показників. Лише наприкінці березня уряд змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 гривень за долар. Однак фактично курс був на 13,4% меншим за прогнозований. Через це держава втратила більше ніж 25 мільярдів доходів.



Виконання планів держбюджету / Інфографіка Рахункової палати