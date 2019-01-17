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      Плани УЗ підняти тарифи на перевезення насторожили вітчизняних промисловців, – Каленков

      22 Читать новость на русском
      Олександр Каленков
      Олександр Каленков / ukrmetprom.org

      Підвищення тарифів "Укрзалізницею" на 15% у жовтні 2017 року стало не єдиним моментом, який здорожчав перевезення.

      Заплановане "Укрзалізницею" підвищення тарифів на вантажні перевезення на 25% щороку насторожило промисловців, оскільки ті досі не побачили великого прогресу в збільшенні ефективності роботи "Укрзалізниці", заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

      Понад 43% вантажів, які перевозить "Укрзалізниця", – це вантажі гірничо-металургійного комплексу… Щодо цього рішення "Укрзалізниці" підвищити тарифи, воно трохи насторожує, тому що за останній рік ми не побачили великого прогресу в збільшенні ефективності роботи "Укрзалізниці,
      – заявив Каленков.

      При цьому, за словами Каленкова, останнє підвищення тарифів "Укрзалізницею" на 15% у жовтні 2017 року стало не єдиним моментом, який здорожчав перевезення.

      "Насправді торік з лютого в нас відбулася так звана лібералізація вагонної складової. "Укрзалізниця", як основний гравець на ринку, отримала можливість підвищувати ціни на вагони без узгодження з іншими міністерствами і відомствами. Ціни на ринку, відповідно, теж зросли, і не тільки на вагони "Укрзалізниці", але й на вагони приватного парку. І у зв'язку з цим витрати вантажовідправників зросли на 35-40%", – заявив глава об'єднання.

      Також Каленков заявив, що загалом у 2018 році вантажовідправники заплатили "Укрзалізниці" на 20 млрд грн більше, ніж у 2017 році.

      Теги: Гроші Укрзалізниця Металургія
      Джерело: 24 Канал
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