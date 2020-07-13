Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська влада не рекомендує купатися на пляжах столиці. Усе через сильні дощі, які пройшли в Києві кілька днів тому. Після них виявили завищені показники кишкової палички.

Водночас Віталій Кличко запевняє, що кияни й гості столиці можуть цілком спокійно засмагати на міських пляжах. Про це він розповів під час свого щоденного брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Зазвичай після сильних опадів в усіх водоймах показники вмісту кишкової палички підвищуються. Для повернення показників до нормального значення потрібно десь 3 – 4 дні,

– зазначив міський голова.

Він зауважив, що фахівці Держпродспоживслужби вже 13 липня візьмуть нові проби води, а 16 – 17 липня міська влада повідомить, на яких пляжах купатися безпечно.

"Жовті прапори" на пляжах Києва: коротко

У Києві 15 пляжів не відповідають санітарним вимогам, з них – на 11 знайшли кишкову паличку. Такі дані були отримані після дослідження проб води 10 липня. Після цього всі пляжі позначили жовтими прапорами.

Це означає, що купатися не рекомендують, але поки не забороняють. Спершу очікувалося, що ситуація врегулюється вже до 13-14 липня, але, схоже, на це піде більше часу.