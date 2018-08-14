Подальше подорожчання логістики загрожує зупинкою багатьох промпідприємств

Вартість української транспортної логістики є дуже неконкурентоспроможною.

Про це заявив глава Федерації металургів України Сергій Біленький в ефірі телеканалу "112 Україна", пише Мінпром.

"Тут можна вважати не тільки дорогу, але і ті ставки, які діють в наших морських торговельних портах. Вони найвищі в світі на сьогодні, навіть після незначного недавнього зменшення", – сказав він.

С.Біленький також назвав важкими відносини, які сьогодні існують між бізнесом та контролюючими органами. "Відносини важкі, у нас є певні ризики, в тому числі корупційні, які закладають компанії судновласників. Вони знають, що якщо судно зайшло в український порт, воно неодмінно заплатить якісь штрафні санкції. Не важливо, винувате вони чи ні. І десь близько долара на одну тонну судновласник закладає на вирішення всіх цих питань... Якщо це все скласти, логістика виходить дуже дорогою", – зазначив він.

При цьому глава ФМУ підкреслив, що на відміну від "Укрзалізниці" підприємства не можуть регулювати ціни на свою продукцію, вона визначається ринком. "Тобто, якщо у нас сьогодні ціна на залізну руду, наприклад, 65 доларів/тонну, то ми виходимо з того, що ми повинні забезпечити рентабельну роботу наших підприємств. Якщо у нас залізнична логістика цю рентабельність не дозволяє забезпечувати, ми будемо змушені закривати підприємства", – застерігає С.Біленький.

"А ще у нас є і менш маржинальні продукти. Це пісок, щебінь. Ось зараз відбувається вирівнювання класів вантажів. Тобто, якщо раніше щебінь возили по так званому пільговому тарифу залізничним транспортом, то зараз він буде коштувати, як всі інші вантажі. Куди діватися тим галузям, будівельникам, виробникам цементу, які використовують пісок, щебінь в своїй технології? Вони не зможуть взагалі користуватися залізничним транспортом", – додав він.

Глава ФМУ висловив упевненість, що в разі подальшого подорожчання транспортної логістики негативний ефект відчують всі жителі України. "Це не тільки підприємці, що втрачають прибуток, або підприємства, які стають нерентабельними. Це не тільки експортний потенціал, від якого безпосередньо залежить валютна виручка й курс гривні, який, як ми бачимо, сьогодні і так не стоїть на місці. Це дуже пов'язані речі , і майже всі економічні суб'єкти це через якийсь період часу відчують. У тому числі це буде стосуватися можливого підвищення цін на комунальні послуги, які так чи інакше відреагують на подорожчання перевезень того ж вугілля", – підкреслив він.

Як повідомлялося, вчора керівники промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням підтримати позицію провідних вітчизняних галузей промисловості щодо введення мораторію на підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення державного регулятора (НКРТ), а також необхідності затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.