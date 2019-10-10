Податкові ініціативи парламентської більшості викликають резонанс у суспільстві

Податкові ініціативи парламентської більшості викликають чималий резонанс у суспільстві. Зміни до законів ухвалюють у турборежимі і без належного обговорення з фахівцями та представниками промислових галузей, скаржаться підприємці.

Якими можуть бути наслідки таких змін для економіки – розповість голова Державної регуляторної служби України, Ксенія Ляпіна.

– Турборежим ухвалення законів вже призвів до зростання недовіри. Підприємницьке середовище не вірить сьогоднішньому Кабінету Міністрів і більшості. Чому? Бо обіцяли одне: обіцяли не чіпати спрощену систему оподаткування, обіцяли не псувати умови для підприємницької діяльності, обіцяли взятися за якісь великі розкрадання державної власності і т.д. А що ж ми маємо в реаліях? В реаліях вже закони, які будуть обдирати в буквальному сенсі підприємців, уже ухвалені і на підписі у Президента. Одна надія, що може він їх заветує. А власне до всіх інших питань, то це поки у світлі перспективи. Якщо це нова ера імені, так би мовити, "Слуги народу", то ця нова ера без підприємців, без громадян України.

Якою є мета Державної регуляторної служби?

– По-перше, я б хотіла сказати, що взагалі роль Державної регуляторної служби, і як я її розуміла, і як я її виконувала весь час – це внутрішній опонент, який дискутує з міністерствами на предмет того, щоб не дати їм зробити багато дурні в тих законодавчих ініціативах, які вони роблять. Це можна зробити шляхом оцінки, шляхом надання прогнозу впливу тих чи інших ініціатив на підприємницьке середовище. І власне навколо цього завжди йшла якась дискусія. І дискусії були жорсткі. І було таке, що у нас були дуже розходження з різними міністерствами. Але ця дискусія в урядах попередніх була. В цьому уряді дискусії всередині взагалі нема. Цей уряд максимально зачинений. За зачиненими дверима, що вони роблять, знають тільки вони самі власне. Нічого не відбувається, жодної наради.

– З першого дня існування уряду ми написали кілька суттєвих звернень. Перше - це щодо тих податкових законів, по РРО і кешбеку. Друге – ми звернули увагу, що попередній уряд ухвалив з порушенням закону чергову постанову, ми з вами тут її обговорювали, для так званих інспекційних відвідувань Інспекції праці. Вона була ухвалена з порушенням закону.

– Необхідно скасувати цю постанову і розробити нову з урахуванням зауважень. Так от за цей місяць в уряді не знайшлося часу хоча б обговорити це питання. Я вже не кажу, прийняти. Ну хоча б обговорити. Хоча за цей час в них знайшлася маса часу сказати про нову еру діджиталізації. Ну, вибачте мені, якщо підприємця штрафують з ранку до ночі, то йому ця ваша діджиталізація, знаєте, до якого далекого місця. Все це мені нагадує 10-ий рік. Монобільшість, голосування за помахом руки, тоді одної, а зараз - другої.

– Дискусіям не місце в цій Раді, сказав же їм Президент: сидіть і тисніть. Але це не робота депутата. Робота з прийняття рішень – це не натискання кнопочок. Робота з прийняття рішень – це розумова робота. Так от її нема.

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