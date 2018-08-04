Податок на виведений капітал спроможний викрити реальні доходи підприємств, – Семенуха

Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал, про яку вже кілька років говорять експерти та представники бізнесу, в ідеалі має стати стимулом до того, аби гроші, які сьогодні вимиваються з країни, почали працювати на її економіку. А бізнес отримав додаткову мотивацію в інвестуванні у свій розвиток.

Таку думку у своєму відеоблозі "Економіка майбутнього" висловив нардеп Роман Семенуха.

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За його словами, податок на виведений капітал потрібен саме тим країнам, що розвиваються. Адже насправді він виконує функції не лише податку, а й інвестиційного проекту. А в українському варіанті – це інструмент, що виводить з тіні реальні доходи підприємств, а з огляду на не реформованість фіскальної служби, трансформація цього податку також зменшить адміністративний тиск на бізнес.

Правильний розподіл витрат та ефективне використання грошей – ось ключові компенсаторні механізми, які зможуть ліквідувати фіскальний розрив усього за два-три роки. Інших важелів не існує,

– сказав Семенуха.

Нардеп переконує: до прикладу, влада могла б скоротити витрати на чиновницький апарат. Адже тільки на утримання Адміністрації Президента цього року запланували майже 2,5 мільярда гривень. Понад 60 мільярдів гривень із податків українців витрачаються на фінансування МВС. Економія тільки на цих статтях бюджету дала б змогу українцям вести чесний бізнес.

Податок на виведений капітал, на думку Семенухи, може стати для України рятівним колом від тіньових схем, офшорів і витоку мільярдів доларів за кордон щороку. Але сам факт його впровадження, навіть із використанням ефективних компенсаторних механізмів, не стане панацеєю для економіки.

Без якісного реформування тих, хто контролює надходження, неможливо ані збільшити суми податків, ані стимулювати тих, хто їх платить, сплачувати більше. За чотири роки влада так і не спромоглася зробити реальні зміни у системі оподаткування, а тому запровадження нового податку без реформи фіскальних органів може не дати відчутного ефекту,

– додав політик.

Відео повного випуску "Економіки майбутнього" за 4 серпня 2018