19:47
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, сьогодні
Вєсті. UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Податок на виведений капітал спроможний викрити реальні доходи підприємств, – Семенуха

362 Читать новость на русском
Роман Семенуха
Роман Семенуха / РИА Новости Украина

Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал, про яку вже кілька років говорять експерти та представники бізнесу, в ідеалі має стати стимулом до того, аби гроші, які сьогодні вимиваються з країни, почали працювати на її економіку. А бізнес отримав додаткову мотивацію в інвестуванні у свій розвиток.

Таку думку у своєму відеоблозі "Економіка майбутнього" висловив нардеп Роман Семенуха. 

Читайте також:  Яким буде курс гривні в кінці 2018 року

За його словами, податок на виведений капітал потрібен саме тим країнам, що розвиваються. Адже насправді він виконує функції не лише податку, а й інвестиційного проекту. А в українському варіанті – це інструмент, що виводить з тіні реальні доходи підприємств, а з огляду на не реформованість фіскальної служби, трансформація цього податку також зменшить адміністративний тиск на бізнес.

Правильний розподіл витрат та ефективне використання грошей – ось ключові компенсаторні механізми, які зможуть ліквідувати фіскальний розрив усього за два-три роки. Інших важелів не існує,
– сказав Семенуха. 

Нардеп переконує: до прикладу, влада могла б скоротити витрати на чиновницький апарат. Адже тільки на утримання Адміністрації Президента цього року запланували майже 2,5 мільярда гривень. Понад 60 мільярдів гривень із податків українців витрачаються на фінансування МВС. Економія тільки на цих статтях бюджету дала б змогу українцям вести чесний бізнес.

Податок на виведений капітал, на думку Семенухи, може стати для України рятівним колом від тіньових схем, офшорів і витоку мільярдів доларів за кордон щороку. Але сам факт його впровадження, навіть із використанням ефективних компенсаторних механізмів, не стане панацеєю для економіки.

Без якісного реформування тих, хто контролює надходження, неможливо ані збільшити суми податків, ані стимулювати тих, хто їх платить, сплачувати більше. За чотири роки влада так і не спромоглася зробити реальні зміни у системі оподаткування, а тому запровадження нового податку без реформи фіскальних органів може не дати відчутного ефекту,
– додав політик.

Відео повного випуску "Економіки майбутнього" за 4 серпня 2018

 

Теги: Гроші Відеоблоги Податки Самопоміч
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
 27 квітня 2016 , 14:24 1
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня 2016 , 10:01 7
Доходи держбюджету за рік зросли в 1,5 рази
 2 березня 2011 , 18:33
НБУ недорахувався 6 мільярдів в національному резерві
 3 листопада 2011 , 14:36 57
Продажі авто
 8 квітня 2009 , 14:29
Позики подовжено
 9 квітня 2009 , 18:53
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук