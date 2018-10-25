18:48
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Подвійна ДТП у Києві: п'яний гонщик влетів у чотири автомобілі – фото

      1992 Читать новость на русском
      ДТП на Солом'янці в Києві
      ДТП на Солом'янці в Києві / kiev.informator.ua

      Автомобільна троща на столичній Солом'янці сталася ввечері 24 жовтня. За декілька годин сталося одразу дві ДТП: постраждало 4 автомобілі та евакуатор.

      Водій Volkswagen не впорався з керуванням та врізався в "Мерседес". 

      Читайте також: У Києві перекинулася вантажівка і заблокувала рух: фото

      Зіштовхнулися 4 автомобілі та евакуатор
      Зіштовхнулися 4 автомобілі та евакуатор

      Та поки водії чекали на поліцію, а одну з автівок забирав евакуатор, водій ще однієї машини намагався об'їхати місте ДТП, як в ту ж мить у нього влетів позашляховик з п'яним водієм за кермом та пасажиркою в салоні.

      ДТП на Солом'янці в Києві
      ДТП на Солом'янці в Києві

      Кермувальником напідпитку виявився раллійний гонщик Ярослав Поляченко. Тест на алкоголь він проходити відмовився та ще й зчинив сварку з поліцейськими. Ніхто з водів не постраждав, а винуватець ДТП визнав свою провину.

      Винуватцем ДТП став раллійний гонщик Поляченко
      Винуватцем ДТП став раллійний гонщик Поляченко

      До слова, вранці 23 жовтня у середмісті Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП. Автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів, на щастя, обійшлося без людських жертв. В результаті аварії постраждали три людину, одну госпіталізували.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      В українському законодавстві замінили термін "інвалід"
       16 січня , 14:21
      Україна може зіграти з Косово в Болгарії або Туреччині, – ЗМІ
       23 серпня 2016 , 15:33
      Український форвард перебрався до Франції
       14 червня , 15:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук