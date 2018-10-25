Подвійна ДТП у Києві: п'яний гонщик влетів у чотири автомобілі – фото

Автомобільна троща на столичній Солом'янці сталася ввечері 24 жовтня. За декілька годин сталося одразу дві ДТП: постраждало 4 автомобілі та евакуатор.

Водій Volkswagen не впорався з керуванням та врізався в "Мерседес".

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Зіштовхнулися 4 автомобілі та евакуатор

Та поки водії чекали на поліцію, а одну з автівок забирав евакуатор, водій ще однієї машини намагався об'їхати місте ДТП, як в ту ж мить у нього влетів позашляховик з п'яним водієм за кермом та пасажиркою в салоні.



ДТП на Солом'янці в Києві

Кермувальником напідпитку виявився раллійний гонщик Ярослав Поляченко. Тест на алкоголь він проходити відмовився та ще й зчинив сварку з поліцейськими. Ніхто з водів не постраждав, а винуватець ДТП визнав свою провину.



Винуватцем ДТП став раллійний гонщик Поляченко

До слова, вранці 23 жовтня у середмісті Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП. Автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів, на щастя, обійшлося без людських жертв. В результаті аварії постраждали три людину, одну госпіталізували.