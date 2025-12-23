Різдво наближається з морозом, снігом і сильним вітром: прогноз погоди на 24 грудня
Синоптики прогнозують у переддень Різдва в Україні місцями сніг. Також буде морозно.
Якою буде погода у середу, 24 грудня, розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 24 грудня?
У середу у Карпатах та на Прикарпатті буде хмарно. Там прогнозують помірний сніг, а на дорогах місцями ожеледицю.
На решті території країни буде хмарно з проясненнями. День у більшості регіонів мине без опадів, але у більшості західних та північних областей вночі місцями можливий невеликий сніг.
Вітер цього дня прогнозують переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а вдень в Карпатах подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3 – -8, на півночі та сході країни – -7 – -12. Вдень прогнозують по Україні -1 – -6.
А на Закарпатті та півдні країни температура становитиме +2 – -3 вночі та 0 – +5 вдень.
Яку температуру прогнозують у регіонах?
- Київ -6…-4;
- Ужгород +2...+4;
- Львів -4…-2;
- Івано-Франківськ -4…-2;
- Тернопіль -4…-2;
- Чернівці -4…-2;
- Хмельницький -4…-2;
- Луцьк -4…-2;
- Рівне -4…-2;
- Житомир -4…-2;
- Вінниця -4…-2;
- Одеса +2...+4;
- Миколаїв +2...+4;
- Херсон +2...+4;
- Сімферополь +2...+4;
- Кропивницький 0...+2;
- Черкаси -4…-2;
- Чернігів -4…-2;
- Суми -4…-2;
- Полтава -4…-2;
- Дніпро 0...+2;
- Запоріжжя +2…+4;
- Донецьк -5…-3;
- Луганськ -8…-6;
- Харків -4…-2.
Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Раніше синоптики попереджали, що в Україні очікується різке похолодання з 24 по 26 грудня через вторгнення арктичного повітря.
Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу зазначила, що з 24 грудня, скоріш за все, уже по багатьох метеостанціях почнуть переходити на метеорологічну зиму.
До слова, на саме Різдво хуртовин, зокрема і в Карпатах, не передбачається.