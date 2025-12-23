Різдво наближається з морозом, снігом і сильним вітром: прогноз погоди на 24 грудня

Синоптики прогнозують у переддень Різдва в Україні місцями сніг. Також буде морозно.

Якою буде погода у середу, 24 грудня, розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 24 грудня?

У середу у Карпатах та на Прикарпатті буде хмарно. Там прогнозують помірний сніг, а на дорогах місцями ожеледицю.

На решті території країни буде хмарно з проясненнями. День у більшості регіонів мине без опадів, але у більшості західних та північних областей вночі місцями можливий невеликий сніг.

Вітер цього дня прогнозують переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а вдень в Карпатах подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3 – -8, на півночі та сході країни – -7 – -12. Вдень прогнозують по Україні -1 – -6.

А на Закарпатті та півдні країни температура становитиме +2 – -3 вночі та 0 – +5 вдень.

Яку температуру прогнозують у регіонах?

Київ -6…-4;

Ужгород +2...+4;

Львів -4…-2;

Івано-Франківськ -4…-2;

Тернопіль -4…-2;

Чернівці -4…-2;

Хмельницький -4…-2;

Луцьк -4…-2;

Рівне -4…-2;

Житомир -4…-2;

Вінниця -4…-2;

Одеса +2...+4;

Миколаїв +2...+4;

Херсон +2...+4;

Сімферополь +2...+4;

Кропивницький 0...+2;

Черкаси -4…-2;

Чернігів -4…-2;

Суми -4…-2;

Полтава -4…-2;

Дніпро 0...+2;

Запоріжжя +2…+4;

Донецьк -5…-3;

Луганськ -8…-6;

Харків -4…-2.

Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / Карта Укргідрометцентру

