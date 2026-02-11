Укр Рус
Потепління йде в Україну, подекуди пригріє до +12: прогноз погоди на 12 лютого
11 лютого, 18:26
Потепління йде в Україну, подекуди пригріє до +12: прогноз погоди на 12 лютого

Маргарита Волошина

Погода в Україні у четвер, 12 лютого, буде хмарною з проясненнями, надходитиме тепле повітря з південних напрямків, тому температурні показники відчутно зростуть. У деяких областях пройде дощ, подекуди він буде з мокрим снігом.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 12 лютого?

За даними синоптиків, у західних та північних областях подекуди пройдуть незначні дощі, уночі місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом. А от в Карпатах опади будуть помірними. У решті областей дощу не передбачають. 

На дорогах утворюватиметься ожеледиця, за винятком південних регіонів. Вітер буде південного напрямку і рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, на території Карпат вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. 

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, на Лівобережжі очікується від 1 до 6 градусів морозу. У східних областях буде найхолодніше – прогнозують від 8 до 13 градусів морозу. 

Протягом дня температура повітря становитиме в межах від 0 до 5 градусів тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вона становитиме в межах від 3 до 8 градусів тепла. Водночас у Криму пригріє до 12 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +1…+3;

  • Ужгород +5…+7;

  • Львів +5…+7;

  • Івано-Франківськ +3…+5;

  • Тернопіль +2…+4;

  • Чернівці +3…+5;

  • Хмельницький +2…+4;

  • Луцьк +2…+4;

  • Рівне +2…+4;

  • Житомир +2…+4;

  • Вінниця +2…+4;

  • Одеса +6…+8;

  • Миколаїв +5…+7;

  • Херсон +5…+7;

  • Сімферополь +9…+11;

  • Кропивницький +2…+4;

  • Черкаси +2…+4;

  • Чернігів -1…+1;

  • Суми -1…+1;

  • Полтава 0…+2;

  • Дніпро +1…+3;

  • Запоріжжя +3…+5;

  • Донецьк +1…+3;

  • Луганськ -1…+1;

  • Харків -1…+1.


Прогноз погоди на 12 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода невдовзі?

  • Метеорологиня Наталія Голеня нещодавно повідомила, що наразі зарано говорити про наближення весняної погоди, але незабаром буде тимчасове потепління. Попри це, існує ймовірність повторного похолодання.

  • Раніше зазначали, що у другій половині тижня температура повітря на території України відчутно зросте, місцями прогнозують до 11 градусів тепла. Зауважимо, що подібне потепління охопить не лише південні області.