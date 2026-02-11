Укр Рус
11 февраля, 18:26
3

Потепление идет в Украину, местами пригреет до +12: прогноз погоды на 12 февраля

Маргарита Волошина

Погода в Украине в четверг, 12 февраля, будет облачной с прояснениями, будет поступать теплый воздух с южных направлений, поэтому температурные показатели ощутимо вырастут. В некоторых областях пройдет дождь, местами он будет с мокрым снегом.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 12 февраля?

По данным синоптиков, в западных и северных областях местами пройдут незначительные дожди, ночью местами они будут сопровождаться мокрым снегом. А вот в Карпатах осадки будут умеренными. В остальных областях дождя не предвидится.

На дорогах будет образовываться гололедица, за исключением южных регионов. Ветер будет южного направления и будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, на территории Карпат днем возможны шквалы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на Левобережье ожидается от 1 до 6 градусов мороза. В восточных областях будет холоднее – прогнозируют от 8 до 13 градусов мороза.

В течение дня температура воздуха составит в пределах от 0 до 5 градусов тепла, на Закарпатье и в южной части страны она составит в пределах от 3 до 8 градусов тепла. В то же время в Крыму пригреет до 12 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов +5...+7;
  • Ивано-Франковск +3...+5;
  • Тернополь +2...+4;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк +2...+4;
  • Ровно +2...+4;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +2...+4;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +2...+4;
  • Черкассы +2...+4;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр +1...+3;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск -1...+1;
  • Харьков -1...+1.


Прогноз погоды на 12 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода вскоре?

  • Метеоролог Наталья Голеня недавно сообщила, что пока рано говорить о приближении весенней погоды, но вскоре будет временное потепление. Несмотря на это, существует вероятность повторного похолодания.

  • Ранее отмечали, что во второй половине недели температура воздуха на территории Украины ощутимо возрастет, местами прогнозируют до 11 градусов тепла. Заметим, что подобное потепление охватит не только южные области.