Якою може бути погода у лютому: що кажуть синоптики

Наразі важко точно спрогнозувати погоду, яка буде в Україні у лютому. Втім, фахівці бачать деякі тенденції, які можуть свідчити про певне послаблення морозів.

Таку інформацію під час брифінгу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише 24 Канал.

Чи буде потепління в лютому?

За словами синоптикині, наразі є певні розрахунки стосовно можливих погодних умов в Україні у лютому, проте про більш точні прогнози, як зауважила Наталія Птуха варто вже буде говорити після 25 січня.

Вона пояснила, що приблизно у ці терміни фахівці Укргідрометцентру будуть складати прогноз середньомісячної температури, а також середньомісячного розподілу опадів, яка варто чекати протягом лютого.

За попередніми оцінками (які були в нас на початку зимового сезону), то лютий... очікувався дещо вище кліматичної норми,

– сказала вона.

Представниця Укргідрометцентру додала, що уточнювати це будуть наприкінці січня, проте наразі "тенденція йде до того", що на початку лютого температурний фон радше за все буде "вище, ніж той, який є зараз".

Про що ще повідомляють синоптики?