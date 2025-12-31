Сильні морози до -16 вдарять найближчими днями: синоптик назвав дати
- Найсильніші морози в Україні очікуються вночі 1 січня (до -14 градусів) і 2 січня (до -16 градусів).
- Середньодобова температура залишається близькою до кліматичної норми.
До України завітала справжня зима. У багатьох областях найближчим часом вдарять сильні морози.
В інтерв'ю 24 Каналу синоптик відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Іван Семиліт назвав 2 дні, коли буде найхолодніше.
Коли в Україні вдарять сильні морози?
Нижче -20 чи -30 градусів в Україні наразі не очікується. Найбільший мороз, який очікують синоптики – -16.
Найпрохолодніше буде 1 січня, коли вночі термометри показуватимуть до -14 градусів.
Морозно буде й 2 січня, яке прийде з нічними -7 – -12 градусами, а у східних областях – навіть з -16.
Вдень 1 січня мороз буде слабшим – від -2 до -7. Але уже з 2 січня ще трохи потеплішає.
Найпрохолоднішими залишаються четвер і ніч п'ятниці, 1 і 2 січня,
– резюмував синоптик.
Він також додав, що наразі середньодобова температура в Україні є близькою до кліматичної норми.
Погода в Україні: останні новини
На заході України, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, на Новий рік очікується сніговий покрив до 32 сантиметрів.
Окрім сильних морозів, у перші дні 2026 року очікується сильний вітер.