Сильные морозы до -16 ударят в ближайшие дни: синоптик назвал даты

В Украину пришла настоящая зима. Во многих областях в ближайшее время ударят сильные морозы.

В интервью 24 Каналу синоптик отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Иван Семилит назвал 2 дня, когда будет холоднее всего.

Смотрите также Новый год приближается со снегом, морозом и порывистым ветром: погода на 31 декабря

Когда в Украине ударят сильные морозы?

Ниже -20 или -30 градусов в Украине пока не ожидается. Самый большой мороз, который ожидают синоптики – -16.

Прохладнее всего будет 1 января, когда ночью термометры будут показывать до -14 градусов.

Морозно будет и 2 января, которое придет с ночными -7 – -12 градусами, а в восточных областях – даже с -16.

Днем 1 января мороз будет слабее – от -2 до -7. Но уже со 2 января еще немного потеплеет.

Самыми прохладными остаются четверг и ночь пятницы, 1 и 2 января,

– резюмировал синоптик.

Он также добавил, что сейчас среднесуточная температура в Украине близка к климатической норме.

Погода в Украине: последние новости