Якою буде погода найближчими днями?

  • Раніше повідомляли, що в Україні найближчим часом істотних змін погоди та приходу метеорологічної весни не прогнозують. Натомість поточний тиждень все ще залишатиметься холодним у більшості регіонів країни.

  • До слова, нагадаємо, що днями негода накрила різні куточки України. Звечора 15 лютого деякі області засипало снігом, в інших на ранок фіксували сильний вітер. Не оминули деякі регіони й серйозні підтоплення.