В Україні на низці річок очікується підвищення рівнів води та можливе часткове затоплення заплав і понижених ділянок. Зокрема, "жовтий" рівень небезпеки оголошено на Сіверському Донці та Південному Бузі.
У Львівській області спостерігаються коливання рівнів води та зберігаються льодові явища на окремих ділянках річок. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дивіться також Сильні морози повертаються: коли в Україні стане холодніше до -18 градусів і будуть снігопади
Про що попереджають синоптики?
На річках Сіверський Донець та Південний Буг 20 лютого очікується підйом води.
У створах гідрологічних постів Зміїв та Ізюм (Харківська область) водойма може вийти на заплаву.
Через це можливе часткове затоплення ліній зв’язку та електрифікації, а також пониження частини сільськогосподарських угідь та господарських об’єктів у прирічковій зоні. Оголошено "жовтий" рівень небезпеки.
На ділянці річки Південний Буг від Олександрівки до Миколаєва через збільшення скидів води з Олександрівської ГЕС очікується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,2 метра над ранковими показниками 19 лютого. Вода може вийти на заплаву та понижену прируслову територію.
Ситуація на річках Львівської області станом на 08:00 19 лютого показує спад рівнів на річках басейнів Сяну та Дністра на 1 – 16 сантиметри, місцями до 29 сантиметрів.
На рівнинних річках басейну Західного Бугу та у верхів’ї річки Стир триває підйом рівнів води на 1 – 8 сантиметри через відлигу. Більшість річок очистились від криги, лише на окремих ділянках зберігається льодовий покрив у вигляді заберегів та льодоставу.
Наступної доби у Львівській області очікується поступовий спад рівнів води на річках Дністра, на інших річках переважатиме коливання з підйомом. Через зниження температури можливе посилення льодових явищ.
Сніголавинна ситуація у горах Львівщини станом на ранок 19 лютого залишається стабільною, висота снігового покриву на М Турка та М Славсько не перевищує 3 сантиметрів.
Якою буде погода найближчими днями?
-
Раніше повідомляли, що в Україні найближчим часом істотних змін погоди та приходу метеорологічної весни не прогнозують. Натомість поточний тиждень все ще залишатиметься холодним у більшості регіонів країни.
-
До слова, нагадаємо, що днями негода накрила різні куточки України. Звечора 15 лютого деякі області засипало снігом, в інших на ранок фіксували сильний вітер. Не оминули деякі регіони й серйозні підтоплення.