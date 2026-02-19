Какой будет погода в ближайшие дни?

  • Ранее сообщали, что в Украине в ближайшее время существенных изменений погоды и прихода метеорологической весны не прогнозируют. Зато текущая неделя все еще будет оставаться холодной в большинстве регионов страны.

  • К слову, напомним, что на днях непогода накрыла разные уголки Украины. Вечером 15 февраля некоторые области засыпало снегом, в других на утро фиксировали сильный ветер. Не обошли некоторые регионы и серьезные подтопления.