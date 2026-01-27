Укр Рус
27 січня, 10:41
2

Українців попередили про небезпечні погодні умови 27 січня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 27 січня на більшій частині України прогнозується підвищення температури, з невеликим морозом лише на сході та в кількох областях.
  • Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у багатьох областях, за винятком півдня, що може ускладнити транспортний рух і роботу підприємств.

Нестійка зимова погода триває по всій території країни. Синоптики попередили українців про небезпечні природні явища, які на них чекають у вівторок, 27 січня.

27 січня на переважній частині території України очікується помітне підвищення температури. Лише на сході країни та в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях буде невеликий мороз вночі та вдень.

Які погодні "сюрпризи" чекають на українців 27 січня?

Водночас синоптики застерігають про ожеледицю. Вона покриє дорогу в усіх областях, окрім півдня. Крім того, в центральних, більшості північних та південних областей спостерігатиметься ожеледь і налипання мокрого снігу.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Зокрема, ожеледиця підвищує ризик гальмового шляху, заносу автомобілів, втраті маневрування і ДТП.

У яких регіонах на дорогах – слизько:

  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Черкаська,
  • Рівненська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Київська,
  • Вінницька,
  • Івано-Франківська,
  • Житомирська,
  • Волинська,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька,
  • Кіровоградська

Зауважимо, що упродовж вівторка на сході, у Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вдень температура повітря становитиме – 3 – 8 градусів морозу.

На решті території протягом доби буде мороз від нуля до мінус 5 градусів. На заході стовпчик термометра підніметься до 3 градусів тепла. Вдень на Закарпатті, на півдні Одещини та в Криму – 3 – 9 градусів тепла.

