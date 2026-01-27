Украинцев предупредили об опасных погодных условиях 27 января

Неустойчивая зимняя погода продолжается по всей территории страны. Синоптики предупредили украинцев об опасных природных явлениях, которые их ждут во вторник, 27 января.

27 января на большей части территории Украины ожидается заметное повышение температуры. Лишь на востоке страны и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет небольшой мороз ночью и днем.

Какие погодные "сюрпризы" ждут украинцев 27 января?

В то же время синоптики предостерегают о гололедице. Она покроет дорогу во всех областях, кроме юга. Кроме того, в центральных, большинстве северных и южных областей будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. В частности, гололедица повышает риск тормозного пути, заноса автомобилей, потере маневрирования и ДТП.

В каких регионах на дорогах – скользко:

Запорожская,

Днепропетровская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Сумская,

Николаевская,

Черкасская,

Ровенская,

Львовская,

Одесская,

Киевская,

Винницкая,

Ивано-Франковская,

Житомирская,

Волынская,

Тернопольская,

Черновицкая,

Кировоградская

Заметим, что в течение вторника на востоке, в Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях днем температура воздуха составит – 3 – 8 градусов мороза.

На остальной территории в течение суток будет мороз от нуля до минус 5 градусов. На западе столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла. Днем на Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму – 3 – 9 градусов тепла.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни?