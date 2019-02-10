18:01
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Політолог: Зіткнення з поліцією в Києві були провокацією

      278 Читать новость на русском
      На думку експерта, активісти прикривалися ім'ям Гандзюк заради провокації
      На думку експерта, активісти прикривалися ім'ям Гандзюк заради провокації

      В Україні продовжують обговорювати зіткнення під відділенням поліції на вулиці Хорива в Києві. Поки ГБР проводить розслідування про перевищення повноважень, політологи висловлюють свої версії події. На думку Міхи Чаплига, події під будівлею поліції були провокацією та насправді не мали жодного стосунку до Катерини Гандзюк.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

      "Технологія полягає в тому, щоб прикрившись "патріотичними гаслами" або назвою цілком справедливої акції за участю цілком мирних і законослухняних громадян, влаштовувати гучні та небезпечні провокації із застосуванням балончиків, ножів, револьверів, шашок тощо", – зазначає Чаплига.

      Так було з виливанням зеленки на Вілкула (так Порошенко допомагає своєму колезі Бойку. Там ще й борди йому ця бригада "патріотів" попсувала в рамках зриву виборів)... Так було з виступом Зеленського у Львові, так було з виступом Тимошенко в Житомирі і Білій Церкві, так було з нападом на Гриценка. 

      За його словами, коли МВС починає припиняти їхні дії, то "вони за сценарієм починають кричати "патріотів б'ють", прикриватися плакатами з Катею".

      "І тут у мене питання до таких же, як я – просто друзям Каті – а де у всіх цих провокаціях АП руками СБУ та їхнього криміналітету – власне Катя? А ніде! Це цинічні танці на її кістках, прикриваючись її ім'ям", – пише Чаплига. 

      Також політолог зазначає, що до поліції також є низка питань, тому що правоохоронці мають право на застосування сили, а й сила повинна бути сумірною загрозі.

      "Далі був штурм поліцейської дільниці... Соррі, але це вже відвертий злочин. Далі поліція викликає підмогу та штурмовиків "приймають"... Приймають жорстко, негуманно та знову ж таки з порушеннями", – вважає експерт.

      "Але ще раз повернуся до Каті... Скажіть, а де у всьому цьому є Катя? Чи не танці це на її кістках? Де тут боротьба за справедливе покарання винних і їхнє встановлення шляхом розслідування та суду?" – додав Чаплига.

      blog_ava
      Місячний календар стрижок на лютий 2019: важливі поради
      сьогодні
      4456
      Теги: Катерина Гандзюк Новини України Новини Києва Затримання учасників акції щодо Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров
      сьогодні , 18:00 Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров
      Сергій Фурса 1
      Тримати за горло суддів: люди Порошенка беруть під контроль Вищу раду правосуддя
      сьогодні , 16:00 Тримати за горло суддів: люди Порошенка беруть під контроль Вищу раду правосуддя
      Сергій Лещенко 381
      Російські війська на Донбасі: чергові докази для Гааги
      сьогодні , 15:00 Російські війська на Донбасі: чергові докази для Гааги
      Дмитро Снєгирьов 9796
      44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      сьогодні , 14:00 44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      Крістіна Бердинських 676
      Брати з Кривого Рогу перетворили закинуту будівлю на культурно-громадський центр
      сьогодні , 13:01 Брати з Кривого Рогу перетворили закинуту будівлю на культурно-громадський центр
      Ukrainer 369
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук