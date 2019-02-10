Політолог: Зіткнення з поліцією в Києві були провокацією

В Україні продовжують обговорювати зіткнення під відділенням поліції на вулиці Хорива в Києві. Поки ГБР проводить розслідування про перевищення повноважень, політологи висловлюють свої версії події. На думку Міхи Чаплига, події під будівлею поліції були провокацією та насправді не мали жодного стосунку до Катерини Гандзюк.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Технологія полягає в тому, щоб прикрившись "патріотичними гаслами" або назвою цілком справедливої акції за участю цілком мирних і законослухняних громадян, влаштовувати гучні та небезпечні провокації із застосуванням балончиків, ножів, револьверів, шашок тощо", – зазначає Чаплига.

Так було з виливанням зеленки на Вілкула (так Порошенко допомагає своєму колезі Бойку. Там ще й борди йому ця бригада "патріотів" попсувала в рамках зриву виборів)... Так було з виступом Зеленського у Львові, так було з виступом Тимошенко в Житомирі і Білій Церкві, так було з нападом на Гриценка.

За його словами, коли МВС починає припиняти їхні дії, то "вони за сценарієм починають кричати "патріотів б'ють", прикриватися плакатами з Катею".

"І тут у мене питання до таких же, як я – просто друзям Каті – а де у всіх цих провокаціях АП руками СБУ та їхнього криміналітету – власне Катя? А ніде! Це цинічні танці на її кістках, прикриваючись її ім'ям", – пише Чаплига.

Також політолог зазначає, що до поліції також є низка питань, тому що правоохоронці мають право на застосування сили, а й сила повинна бути сумірною загрозі.

"Далі був штурм поліцейської дільниці... Соррі, але це вже відвертий злочин. Далі поліція викликає підмогу та штурмовиків "приймають"... Приймають жорстко, негуманно та знову ж таки з порушеннями", – вважає експерт.

"Але ще раз повернуся до Каті... Скажіть, а де у всьому цьому є Катя? Чи не танці це на її кістках? Де тут боротьба за справедливе покарання винних і їхнє встановлення шляхом розслідування та суду?" – додав Чаплига.