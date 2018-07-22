Поліцейське авто під час погоні злетіло у річку під Києвом: фото та відео

У селі Петропавлівська Борщагівка, що в передмісті Києва автомобіль патрульної поліції злетів у річку Нивка під час погоні за мопедом.

Про це повідомляє Микола Мельниченко на своїй сторінці в Facebook.

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Як розповідають очевидці інциденту, під час переслідування порушник на мопеді проїхав по пішохідному мосту через річку, а автомобіль копів Skoda Rapid, який їхав за ним, впав у воду.

Наразі на місці події перебувають рятувальники і правоохоронці. Автомобіль поліцейських вже дістали з води, проте він сильно розбитий.

Також чоловік, який знімав відео додав, що в одного з правоохоронців діагностували струс мозку, а іншого поліцейського шукають в річці. Також зазначається, що коп міг втекти з місця події.



Під Києвом авто поліцейських впало у річку