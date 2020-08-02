У Києві нетверезий чоловік пошкодив автоматичну систему пропуску на Труханівський острів. Сталося це вночі 2 серпня. Поліція вже затримала вандала. Як він пояснив свої дії – читайте далі.

Що відомо про вандала у Києві

Порушника правоохоронці затримали на місці події, він перебував у нетверезому стані. Про це повідомляє поліція Києва.

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За даними поліції, вандал зламав шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби на пункті в'їзду на Труханівський острів. Збитки погрому сягають 300 тисяч гривень.

Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно,

– мовиться у повідомленні поліції.

Вандалом виявився раніше судимий за хуліганські дії мешканець Київської області.

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