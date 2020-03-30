18:42
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Поліція встановила блокпости на в'їзді в елітне селище Козин: відео

      -
      Блокпости біля Козина / Скріншот з відео

      Поліція встановила блокпости на в'їзді та виїзді в елітне селище Козин та село Лісники Київської області через карантин. На в'їзді та виїзді в ці населені пункти тепер перебуває поліція спільно з Нацгвардією і медиками.

      Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Єдина громада". Люди, у яких діагностують коронавірус, не зможуть виїхати за межі цих населених пунктів.

      До теми На виїздах з Одеси та області встановили блокпости: фото

      Дивіться відео з Козина, де встановили блокпости:

      Водночас в'їхати в них не зможуть жителі інших населених пунктів, в яких є ознаки гострих респіраторних захворювань.

      Правоохоронці, які працюють на блокпостах, оснащені приладами для вимірювання температури. Її вимірюють у всіх водіїв, які перетинають блокпости.

      Що відомо про перекриття руху в областях через коронавірус

      • У Чернівецькій області діє особливий режим в'їзду та виїзду до сіл, де почався спалах інфекції: Лужани, Великий Кучурів, Колінківці та Топорівці.
      • Чернівецька обласна комісія з подолання наслідків епідемії коронавірусу буде звертатися до державної комісії. На Буковині хочуть, щоб діяв особливий режим в'їзду і виїзду. Крім того, місцева влада ініціює повну заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.
      • Закарпатська область з 27 березня ввела жорсткі обмеження задля непоширення коронавірусу. Зокрема, у регіоні перекрили дві автомобільні траси, які зв'язують область з Львівською та Івано-Франківською областями.
      • На виїздах з Одеси вже встановили перші контрольні блокпости. Частину Овідіопольської траси біля ринку "Сьомий кілометр" уже перекрили.

      карантин
      Що закрито в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Транспорт Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Києва
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:55 Ігор Уманський більше не міністр фінансів: що про нього відомо
      Новини України 6331
      сьогодні , 12:14 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1800 хворих
      Лікування 125230
      сьогодні , 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
      Лікування 15141
      сьогодні , 18:15 Як приготувати форшмак з оселедця: рецепт закуски
      Food and Drinks 12505
      сьогодні , 16:36 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
      Новини України 27556
      сьогодні , 12:35 Кличко звернувся до киян: Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофа
      Новини України 4660
      сьогодні , 12:12 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Статті 11152
      сьогодні , 14:17 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіло немовля
      Лікування 22821
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:35 Коронавірус – стрес-тест для сучасного світу
      Павло Казарін
      сьогодні , 16:08 Співпраця з МВФ чи "Коломовірус": що обере Україна
      Сергій Фурса
      сьогодні , 12:00 Україна проти коронавірусу і зомбі, або Вічний вірусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      Залиште відгук