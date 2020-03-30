Поліція встановила блокпости на в'їзді в елітне селище Козин: відео

Поліція встановила блокпости на в'їзді та виїзді в елітне селище Козин та село Лісники Київської області через карантин. На в'їзді та виїзді в ці населені пункти тепер перебуває поліція спільно з Нацгвардією і медиками.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Єдина громада". Люди, у яких діагностують коронавірус, не зможуть виїхати за межі цих населених пунктів.

До теми На виїздах з Одеси та області встановили блокпости: фото

Дивіться відео з Козина, де встановили блокпости:

Водночас в'їхати в них не зможуть жителі інших населених пунктів, в яких є ознаки гострих респіраторних захворювань.

Правоохоронці, які працюють на блокпостах, оснащені приладами для вимірювання температури. Її вимірюють у всіх водіїв, які перетинають блокпости.

Що відомо про перекриття руху в областях через коронавірус

У Чернівецькій області діє особливий режим в'їзду та виїзду до сіл, де почався спалах інфекції: Лужани, Великий Кучурів, Колінківці та Топорівці.

Чернівецька обласна комісія з подолання наслідків епідемії коронавірусу буде звертатися до державної комісії. На Буковині хочуть, щоб діяв особливий режим в'їзду і виїзду. Крім того, місцева влада ініціює повну заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.

Закарпатська область з 27 березня ввела жорсткі обмеження задля непоширення коронавірусу. Зокрема, у регіоні перекрили дві автомобільні траси, які зв'язують область з Львівською та Івано-Франківською областями.

На виїздах з Одеси вже встановили перші контрольні блокпости. Частину Овідіопольської траси біля ринку "Сьомий кілометр" уже перекрили.



Що закрито в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу