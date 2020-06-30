На дорогах Києва з’явилися яскраві розмітки помаранчевого кольору "Місця для любителів штрафів". У такий спосіб поліція вирішила звернути увагу водіїв на порушення під час паркування авто.

Зараз таких надписів у столиці 65, але буде понад 100, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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У поліції пояснили, що вирішили саме у такий незвичний і дещо іронічний спосіб нагадати, що паркуватися потрібно згідно правил дорожнього руху.

А інакше – любити платити штраф,

– додали у пресслужбі.



Так виглядає розмітка

Цікаво, що з початку 2020 року поліцейські винесли близько 40 тисяч постанов за порушення водіями правил паркування.

Обирали місця для надписів там, де водії найчастіше люблять паркуватися неправильно.



Українці часто порушують правила паркування авто

Зауважимо, що порушення під час паркування створює не лише затори, а й може стати причиною ДТП.



Таких розміток з'явиться всього 100