Колишній голова КМДА Іван Салій помер 26 вересня у віці 76 років. Причиною смерті колишнього політика став тромб, що відірвався.

Про смерть Івана Салія повідомив його син Костянтин у коментарі виданню "Гордон".

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Наразі немає інформацію про те, де й коли відбудеться прощання з політиком. Втім про це обіцяють повідомити трохи згодом, аби кожен охочий зміг прийти й попрощатися.

Що відомо про Івана Салія

Це відомий український політик. У 1992 році він очолив Київську міську державну адміністрацію, коли цю посаду було створено. Тоді вона фактично означала роль представника президента в столиці.

Після звільнення в 1993 році вів громадську діяльність. До 1998 року встиг попрацювати керівником Контрольної служби президента України, радником прем'єр-міністра, президентом Асоціації народних депутатів і керівником Центру розвитку міст.

Також двічі був народним депутатом України – у період 1990 – 1992 позафракційним, а у 2000 – 2002 у фракції партії "Пора", яку очолював колишній мер Києва Олександр Омельченко.

Також вів науково-творчу діяльність і написав кілька власних книг: