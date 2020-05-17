Помер уродженець Львова, засновник популярного сайту TUT.BY Юрій Зіссер

У Білорусі помер підприємець Юрій Зіссер. Він народився у Львові, проте його знають як засновника низки білоруських і міжнародних інтернет-проєктів. Зокрема, він долучився до народження порталу TUT.BY і хостинг-провайдера hoster.by.

Що відомо про смерть Юрія Зіссера

Юрій Зіссер помер 17 травня в Мінську. Причина смерті – тривала хвороба. Йому було 59 років. Про це пише інформаційний портал TUT.BY, засновником якого він був.

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Через ситуацію з коронавірусом у Білорусі прощання з підприємцем пройде у вузькому колі його рідних і близьких.

Родина Юрія Зіссера просить вшанувати його пам'ять вдома, а замість квітів зробити пожертвування на боротьбу з COVID-19.

Про дату прощання та похорону інформації наразі немає. Відомо, що після закінчення епідемії буде організовано поминальний вечір. Про це пообіцяли повідомити пізніше.

Це велика втрата – для сім'ї, для друзів і знайомих, для країни. Сумуємо. Висловлюємо співчуття рідним і близьким,

– зазначила редакція TUT.BY.

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Факти з життя Юрія Зіссера

У Білорусі його знають як засновника порталу TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, підприємця, громадського діяча, мецената. Він був активним учасником стартап-руху, ментором. Активно займався благодійністю і меценатством, але про цю свою діяльність практично не розповідав.

Попри хворобу, став одним із організаторів і спонсорів Міжнародного фестивалю клезмерської музики (традиційна народна музика східноєвропейських євреїв – 24 канал), який пройшов в Мінську в листопаді 2019 року.

Загалом він пристрасно захоплювався класичною музикою, любив джаз. Навіть вирішив отримати другу вищу освіту – музичну. І в 2013 році вступив в Білоруську державну академію музики на клас органу, який успішно закінчив у 2015 році.

Одна з останніх інціатив Юрія Зіссера – відновлення органів Білорусі. За його фінансової підтримки було відновлено органи в Мінську, Несвіжі, Пінську.

Юрій Зіссер сам неодноразово публікувався на TUT.BY. Займав активну громадянську позицію.

Дуже любив подорожувати, побував у кількох десятках країн, особливо любив Туреччину – нетуристичні її місця. Навіть хвороба не змогла зупинити його пристрасть до подорожей. В останній раз разом з дружиною побував у Швейцарії влітку 2019 року,

– пригадують його колеги.

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Коротка біографія Юрія Зіссера