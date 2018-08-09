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Помер колишній політв'язень Ярема Ткачук

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Помер Ярема Ткачук
Помер Ярема Ткачук / Фото з вільних мереж

У четвер, 9 серпня, на Львівщині помер відомий український дисидент Ярема Ткачук. Колишнього політв’язня не стало у віці 85 років.

Про це повідомляє "Новини міста Лева".

"Яремa Степанович Ткaчук з безмежним патріотизмом, любов’ю і відданістю служив українській нaції. Незважаючи на всі утиски, яких зазнавали українці, він знаходив мужність залишатися самим собою і відчувати себе господарем на своїй Землі", – мовиться у повідомленні.

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Ткачук був членом-засновником об'єднаної "Партії Визволення України". Автор никзи статей, книг та листівок. Написав книгу спогадів "Буревії", за яку в 2007 році отримав Міжнародну літературну премію Фундації родини Воскобійників у жанрі мемуаристики.

Нагороджений Почесною відзнакою "Хрест Звитяги" та ювілейною медаллю Президента України "25 років незалежності України".

Жив у селі Поповичі на Львівщині.

Теги: Новини України Втрати Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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