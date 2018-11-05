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      Смерть Зенона Колобича: що відомо про видатного українського балетмейстера

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      Помер Зенон Колобич: біографія балетмейстера та керівника "Горицвіту"
      Помер Зенон Колобич: біографія балетмейстера та керівника "Горицвіту" / 24 Канал

      4 листопада помер відомий український балетмейстер Зенон Колобич. За словами його колег, причиною смерті чоловіка була тривала хвороба.

      Інформацію про смерть 64-річного Зенона Колобича підтвердила прес-секретар Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Андріана Гриновець. За її словами, чоловік мав чимало нагород, зокрема, він першим в Україні отримав премію "Оскар фольклору". 

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      "4 жовтня у результаті тривалої хвороби пішов з життя художній керівник та головний балетмейстер-постановник народного ансамблю танцю "Горицвіт" Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, кавалер ордена "За заслуги" III ступеня, член ради Міжнародної фольклорної асоціації IGF, лауреат всесвітнього "Оскару фольклору" Зенон Федорович Колобич", – розповіла Андріана Гриновець. 


      Зенон Колобич отримав престижні премії / "Радіо Свобода"

      Народився Зенон Колобич 30 травня 1954 року у Львові. У 1972 році він закінчив Львівське державне культурно-освітнє училище та отримав диплом "Керівника танцювального колективу". Згодом чоловік здобув ще одну освіту – лікаря-стоматолога, однак своє життя Зенон Колобич все ж вирішив поєднати із танцями. Вже у 1975 році на базі Львівського медичного університету він створив успішний ансамбль "Горицвіт", який підкорив не тільки Україну, але і Європу. 

      "Під керівництвом Зенона Колобича Народний ансамбль танцю "Горицвіт" ЛНМУ імені Данила Галицького став окрасою українського мистецтва і творчою візитівкою України у світі. За 43 роки існування колектив здобув міжнародну славу й популярність, став лауреатом низки міжнародних фольклорних конкурсів, учасником міжнародних фольклорних фестивалів у Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Північній Кореї, Польщі, Румунії, США, Туреччині, Угорщині, Франції, Чехії, Швейцарії та ін.," – додала Андріана Гриновець.


      Ансамбль "Горицвіт" / соцмережі 

      Вихованці Зенона Колобича із сумом відреагували на звістку про смерть балетмейстера. Вони називають його "другим батьком" та зізнаються, що це невимовна втрата. Сам же Зенон Колобич не байдуже ставився до своєї роботи, заявлячи, що творить не просто танець, а виховує у молоді патріотизм. 

      Культура і фольклор – це відтворення нашої мови, і немає прекраснішого, коли це виливається в успіх, коли це по-справжньому оцінюється. У нас в Україні дуже високий рівень виконавський, на відміну від Європи, а ось вже на костюми грошей не вистачає. Якщо ми не будемо виховувати в молоді патріотизм, який виявляється через культуру, то втратимо все,
      – розповідав Зенон Колобич журналістам "Радіо Свобода".

      Попрощаються з видатним балетмейстером 6 листопада у Львові. Церемонія відбудеться о 12:00 в Церкві Святої Трійці, що на вулиці Тершаковців 11а.

      Теги: Новини України LifeStyle Втрати Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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