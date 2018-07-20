Понад 176 тонн непридатної тушонки виявили у військовій частині в Києві

В одній із військових частин Києва виявили понад 176 тонн непридатної для вживання тушонки. Наказом Міністерства оборони України винних посадових осіб військової частини притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження Збройних сил Вадим Старощук, повідомляє сайт Міноборони.

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Під час перевірки виявлено низку порушень…виявлено продовольство, без документів, які засвідчують безпечність та якість. А саме – м’ясні консерви "М’ясо тушковане з яловичини" – понад 176 тонн, вироблені ТОВ "ВІЗИТ", Київська область, м. Узин,

– йдеться в повідомленні.

Як зазначив Вадим Старощук, зразки консервів направили на лабораторні дослідження.

"Міністр оборони України доручив Військовою службою правопорядку ЗС України провести службове розслідування… За результатами двох проведених лабораторних досліджень встановлено невідповідність вищезазначених зразків вимогам нормативно-технічної документації ДСТУ", – розповів в Міноборони.

Зазначається, що винних посадовців військової частини притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Матеріали розслідування направили до Головного управління військової прокуратури для притягнення до відповідальності фірм-постачальників та посадовців, які слідкували за харчуванням військових.