Популярну львівську спільноту "Варта-1" видалили з Facebook
4 січня Facebook видалив одну з найбільших спільнот Львова "Варта-1", яка мала 430 тисяч підписників.
Про це повідомив координатор групи Ігор Зінкевич.
Читайте також: Цифра дня: довіра користувачів до Facebook рекордно впала
За його словами, модератори соцмережі не повідомили про причину забанити сторінку.
Зінкевич зазначає, що всі спроби зв'язатися із техпідтримкою наразі безрезультатні. Тож закликав підписників "Варти-1" масово подавати скарги до Facebook, аби групу відновили.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)28 жовтня 2012 , 20:18 5
Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню15 лютого 2015 , 00:37
Стало відомо, хто покаже матч за Суперкубок УЄФА в Україні14 серпня 2018 , 16:43
Три богатирі: Зінченко зустрівся з Усиком і Ломаченком у Манчестері – фото дня24 вересня 2018 , 18:18