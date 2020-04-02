Порушення карантину: у Києві на 17 тисяч гривень оштрафували вже 5 людей
Мер Києва Віталій Кличко підкреслив, що столична влада перебуває у постійному контакті з правоохоронцями щодо дотримання умов карантину. Від початку епідемії коронавірусу за порушення режиму самоізоляції у Києві вже склали 466 адмінпротоколів.
За дотриманням умов карантину і самоізоляції стежать працівники поліції, підкреслив Віталій Кличко під час свого брифінгу.
До слова Нацгвардійці оточили готелі, де перебувають українці на обсервації: фото
Працівники комунальних служб нашого міста їм допомогають. Також ми створили моніторинговий центр за дотриманням умов самоізоляції хворих, які лікуються вдома, і їхніми контактними особами,
– розповів мер Києва.
Моніторинговий центр працює над збором інформації, а київська влада створює єдину базу, щоб більш ретельно контролювати можливі шляхи розповсюдження коронавірусу.
"Попри постійні заклики дотримуватися умов карантину, є багато тих, хто нехтує правилами. Буквально вчора поліція склала протокол на підприємця, який не припинив роботу кафе", – зазначив Віталій Кличко.
Станом на 1 квітня у Києві вже склали 466 адмінпротоколів на порушників режиму самоізоляції. Щодо 5 осіб вже наклали штрафи у розмірі 17 тисяч гривень.
Яке покарання передбачене за порушення режиму самоізоляції?Штраф у 17 тисяч гривень накладається на людину вже після першого порушення режиму самоізоляції. Після другого випадку штраф зростає до 34 тисяч гривень. Третє порушення – кримінальна відповідальність.
Які обмеження діють в Україні в умовах карантину / інфографіка 24 каналу
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