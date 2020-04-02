12:47
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Порушення карантину: у Києві на 17 тисяч гривень оштрафували вже 5 людей

      -
      У Києві поліція склала вже 466 адмінпротоколів про порушення самоізоляції / npu.gov.ua

      Мер Києва Віталій Кличко підкреслив, що столична влада перебуває у постійному контакті з правоохоронцями щодо дотримання умов карантину. Від початку епідемії коронавірусу за порушення режиму самоізоляції у Києві вже склали 466 адмінпротоколів.

      За дотриманням умов карантину і самоізоляції стежать працівники поліції, підкреслив Віталій Кличко під час свого брифінгу.

      До слова Нацгвардійці оточили готелі, де перебувають українці на обсервації: фото

      Працівники комунальних служб нашого міста їм допомогають. Також ми створили моніторинговий центр за дотриманням умов самоізоляції хворих, які лікуються вдома, і їхніми контактними особами,
      – розповів мер Києва.

      Моніторинговий центр працює над збором інформації, а київська влада створює єдину базу, щоб більш ретельно контролювати можливі шляхи розповсюдження коронавірусу.

      "Попри постійні заклики дотримуватися умов карантину, є багато тих, хто нехтує правилами. Буквально вчора поліція склала протокол на підприємця, який не припинив роботу кафе", – зазначив Віталій Кличко.

      Станом на 1 квітня у Києві вже склали 466 адмінпротоколів на порушників режиму самоізоляції. Щодо 5 осіб вже наклали штрафи у розмірі 17 тисяч гривень.

      Яке покарання передбачене за порушення режиму самоізоляції?Штраф у 17 тисяч гривень накладається на людину вже після першого порушення режиму самоізоляції. Після другого випадку штраф зростає до 34 тисяч гривень. Третє порушення – кримінальна відповідальність.

      карантин в Україні, обмеження
      Які обмеження діють в Україні в умовах карантину / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Штрафи Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Віталій Кличко Новини Києва Поліція Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
      Лікування 164311
      сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
      Статті 19241
      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 3175
      сьогодні , 07:20 Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусом
      Статті 5551
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає
      Новини України 3313
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
      Новини України 24035
      сьогодні , 07:29 Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втрат
      Новини України 3295
      сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      Лікування 497834
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      1 квітня , 23:30 Коронавірус захопив Росію: куди зник Путін
      Іван Яковина
      1 квітня , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук