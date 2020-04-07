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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Порушники карантину у Києві сплатили вже понад 90 тисяч гривень штрафів

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      З 6 квітня у парках перебувати заборонено / фото Андрія Костюка / 24 канал

      З початку дії карантинних обмежень в Україні закономірно з'явилися порушники заборон. Наприклад, у Києві їх вже більше, ніж інфікованих коронавірусом.

      У столиці України вже є 279 підтверджених випадків COVID-19. Водночас кількість порушень наразі удвічі більша – поліцейські склали 524 адміністартивні протоколи. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

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      За перші 5 адмінпротоколів у бюджет стягнули 91 тисячу 800 гривень. У Києві відкрили чотири кримінальні справи:

      • одне за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом, 
      • три за порушення карантинних обмежень.

      Відповідальність
      Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      У Києві підтверджені вже 5 летальних випадків, про останній з них стало відомо 6 квітня. Помер 72-річний чоловік, який перебував у вкрай важкому стані. 

      Нові карантинні обмеження з 6 квітня:

      • заборонено бути у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • ходити на вулиці можна лише по двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      • дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
      • не можна відвідувати спортивні майданчики;
      • обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      • виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Бюджет Гроші Штрафи Поліція Віталій Кличко Новини Києва
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