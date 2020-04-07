Порушники карантину у Києві сплатили вже понад 90 тисяч гривень штрафів

З початку дії карантинних обмежень в Україні закономірно з'явилися порушники заборон. Наприклад, у Києві їх вже більше, ніж інфікованих коронавірусом.

У столиці України вже є 279 підтверджених випадків COVID-19. Водночас кількість порушень наразі удвічі більша – поліцейські склали 524 адміністартивні протоколи. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

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За перші 5 адмінпротоколів у бюджет стягнули 91 тисячу 800 гривень. У Києві відкрили чотири кримінальні справи:

одне за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом,

три за порушення карантинних обмежень.



Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

У Києві підтверджені вже 5 летальних випадків, про останній з них стало відомо 6 квітня. Помер 72-річний чоловік, який перебував у вкрай важкому стані.

Нові карантинні обмеження з 6 квітня: