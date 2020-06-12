Через поширення коронавіруса і його впливу на економіку, більшість бізнесменів переглядають свої інвестиційні плани і стратегії на майбутнє. Питання, яку сферу обрати, щоб вкладення виявилися максимально ефективними, а ризик мінімальним, залишається для багатьох відкритим.

Пандемія торкнулася практично всіх сфер нашого життя, галузі бізнесу знаходяться під загрозою банкрутства. Навіть після того, як коронавірус буде припинений, ризик повторних хвиль епідемій залишиться. Дуже добре, якщо уряд зробить висновки і виконає певні кроки, щоб вберегти громадян і їх бізнеси від повторення поточної ситуації. Але будемо об'єктивними реалістами, в українських умовах, бажано подбати про себе самостійно, і не сподіватися на допомогу з боку інших .

Їжа та напої – завжди будуть витратами №1 в бюджеті українців

Ми поговорили з Олексієм Тарнопольським, власником компанії Gemini Espresso, українського виробника свіжообсмаженої кави. За 21 рік роботи під його керівництвом компанія з мінімальними втратами подолала 3 кризи (2008, 2014 роках і нинішню в 2020 році) та продовжує активно розвиватися і зміцнювати свою позицію на національному ринку натуральної кави.



"Нестабільність української економіки – звичайне явище, яке доводиться враховувати підприємцям. Тому для інвестицій я б рекомендував розглядати галузі, пов'язані з харчовими продуктами або напоями. Смачна їжа, яка несе задоволення і радість – останнє, від чого відмовляться люди. Наприклад, частка споживання натуральної кави в Україні стабільно збільшується щороку, 2020 – не виняток", – каже Олексій.

"Новий вірус змінив багато, в тому числі, споживацькі звички, але не ставлення до доброї кави. Згідно з нашими продажами, вже зараз видно, що аудиторія, яка пила якісну натуральну каву, не готова відмовлятися від своїх звичок. Дозволити собі витратити 30-50 грн на капучино ще в рамках допустимого ліміту українського кавомана, і поки це залишається так, його кавові переконання не зміняться. Через 2 тижні ослаблення, можна говорити про поступове повернення до докарантинного рівня споживання, а кава формату "з собою" стала ще більш популярною".

Як стартувати з кавовим бізнесом і зробити його прибутковим

Про те, що кава це – високомаржинальний продукт знають багато. Продаючи каву кінцевому споживачу, можна заробити в 5-10 кратному розмірі, а для цього необхідно підтримувати стабільну високу якість напоїв. Клієнти до такого швидко звикають і обов'язково повернуться в заклад за черговою порцією.

На сьогодні існує маса варіантів, як почати кавовий бізнес з мінімальними витратами. Наведемо 3 найпопулярніших:

1. Встановити автоматичне кавове устаткування на вже наявній базі (заправка, магазин біля будинку, салон краси тощо). Кавові машини типу WMF не вимагають спеціально навченого персоналу для приготування якісного напою.

2. Відкрити власну кав'ярню формату To-Go.

3. Придбати франшизу кав'ярні з відомим ім'ям і сильною підтримкою.

Відкриваючи або розширюючи свій бізнес в індустрії кави (хоча це правило стосується всіх сфер), ретельно обирайте партнерів. Орієнтуйтеся на їх досвід, професіоналізм і репутацію, ознайомтеся з відгуками про співпрацю. Тоді перші кроки стануть менш ризикованими, від вас буде потрібно тільки правильно вибрати локацію з високою прохідністю для відкриття кав'ярні. Фахівці Gemini Espresso допоможуть правильно підібрати обладнання, налаштувати його, навчать персонал і, звичайно, забезпечать натуральним свіжообсмаженим зерном.

"Ми розраховуємо, що економіка швидко відновиться. Багато закладів, на жаль, не пережили кризу (елементарно не вистачило запасу міцності на 2 місяці карантину і зменшення попиту) і залишили широке "поле" для нових інвестицій. Ми розуміємо всю складність ситуації, тому прийняли рішення підтримати малих підприємців, і відкрили програму з відстрочкою платежу за каву до наступної поставки.

Заздалегідь розуміючи, що на період карантину можуть виникнути перебої з поставками кавоварок, ми подбали, щоб всі види техніки були в наявності на складі. Тому на найближчі 3 місяці готові допомогти новим підприємцям з відкриттям кавового бізнесу", – зазначає Олексій Тарнопольський.

З огляду на сформований економічний клімат, вкладаючи в новий бізнес, обирайте ринки з високим попитом в галузі, швидким поверненням інвестицій і низьким порогом входу. Існує ряд ринків, як, наприклад, продукти харчування і напої, що не схильні до критичного падіння попиту, незалежно від складності життєвих обставин.