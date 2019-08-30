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      Постійне зростання тарифів на послуги УЗ є "бездарністю" її керівників, – міжнародний експерт

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / railinsider.com.ua

      Бізнес знову змушують платити більше за перевезення вантажів.

      "Укрзалізниця" планує ввести зміни в систему розрахунків за користування вагонами. Тобто крім погодинної оплати монополіст хоче ввести своєрідний штраф за перенесення наступної вантажної операції. Сума санкцій буде визначатися як теоретично недоотриманий дохід. За підрахунками вантажоперевізників чергова ініціатива монополіста обійдеться їм в майже три мільярди гривень збитків в рік. Це може негативно відзначитися і на економіці країни в цілому, впевнені експерти.

      За словами опитаних експертів, це далеко вже не перше підвищення тарифів на вантажні перевезення, зростання цін на цей вид послуг відбувається не перший рік і є результатом нездатності управлінців налагодити ефективну роботу державного монополіста якимось іншим способом крім як перекладання проблем на плечі клієнтів. Тільки за останні півтора року тарифи на вантажоперевезення вже виросли майже наполовину.

      "Цей постійний "плач Ярославни", який від пана Кравцова і керівництва української залізниці лунає щодо необхідності підняття то тарифів на вантажоперевезення, то тарифів на пасажирські перевезення, насправді ні що інше, як бездарністю в його особистій роботі і його команди назвати неможливо. Це таке зростання, яке ні до чого не призводить. Це зростання, призводить тільки до одного: до збільшення темпів інфляції в нашому суспільстві", заявив міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук.

      Крім того, експерти заявили, що постійно піднімаючи тарифи на перевезення "Укрзалізниця" зловживає монопольним становищем.

      "Власну неефективність монополіст намагається перекрити за рахунок тиску на бізнес, переконані власники вантажів. А будь-які пропозиції домовитися відкидає. Щоб захистити свої права і не допустити порушень законодавства про економічну конкуренцію, підприємці звернулися в Антимонопольний комітет", повідомляється в матеріалі.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Гроші
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