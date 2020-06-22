КМДА та уряд планують виділити гроші на житло для мешканців зруйнованої вибухом багатоповерхівки на Позняках. Місто готове надати 30 мільйонів гривень з резервного фонду.

Уряд та КМДА виділятимуть гроші 50 на 50

Про фінансову допомогу на придбання житла постраждалим Віталій Кличко поговорив з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це мер столиці повідомив на брифінгу, інформує 24 канал.

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Я сьогодні зранку був на нараді у прем'єр-міністра, запропонував варіант допомоги постраждалим. Половину коштів на житло для них може надати місто, а половину – уряд. Прем'єр-міністр підтримав таку пропозицію,

– зазначив Кличко.

Також, пообіцяв мер, місто вже цього тижня виділить матеріальну допомогу мешканцям та родинам загиблих.

Людей наразі тимчасово переселили

Загалом відселили мешканців 40 квартир. 56 людей живуть у школі-інтернаті на Харківському шосе. У кімнатах проживають від 2 до 6 осіб. З допомогою волонтерів для вимушених переселенців організували 3-разове харчування.

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