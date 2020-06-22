Постраждалим від вибуху на Позняках виділять гроші на квартири
КМДА та уряд планують виділити гроші на житло для мешканців зруйнованої вибухом багатоповерхівки на Позняках. Місто готове надати 30 мільйонів гривень з резервного фонду.
Уряд та КМДА виділятимуть гроші 50 на 50
Про фінансову допомогу на придбання житла постраждалим Віталій Кличко поговорив з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це мер столиці повідомив на брифінгу, інформує 24 канал.
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Я сьогодні зранку був на нараді у прем'єр-міністра, запропонував варіант допомоги постраждалим. Половину коштів на житло для них може надати місто, а половину – уряд. Прем'єр-міністр підтримав таку пропозицію,
– зазначив Кличко.
Також, пообіцяв мер, місто вже цього тижня виділить матеріальну допомогу мешканцям та родинам загиблих.
Людей наразі тимчасово переселили
Загалом відселили мешканців 40 квартир. 56 людей живуть у школі-інтернаті на Харківському шосе. У кімнатах проживають від 2 до 6 осіб. З допомогою волонтерів для вимушених переселенців організували 3-разове харчування.
Вибух газу в будинку на Позняках: головне
- Вранці 21 червня у дев'ятиповерховому житловому будинку, що розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався потужний вибух. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх
- Внаслідок вибуху загинуло троє осіб – двоє жінок віком 77 та 45 років та 29-річний чоловік.
- Ще двох чоловіків – 1976 та 1967 років народження шукають.
- Є дві версії того, що сталося: вибух газоповітряної суміші або від невідомого вибухового пристрою.
- Напередодні вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві, будинок перевіряла газова служба. Працівники "Київгазу" проводили повірку лічильників. Стан газових мереж у будинку назвали задовільним.
- Рятувальники кажуть про загрозу обвалу дому, а Кличко заявив, що будинок таки розберуть.