Потоп у Києві – результат корупційних дій чиновників

Київ оговтався від негоди, комунальники впоралися з наслідками зливи. Проте в деяких місцях ще продовжуються ремонтні роботи.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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У центрі міста біля Бессарабської площі горб з асфальту на місці каналізації, яка зірвалася. Асфальт стелили за декілька метрів за день до потопу.

Біля Верховної Ради провалився асфальт, а всю основу дороги вимила вода. На вулиці Антоновича комунальники увесь день робили ремонт, незважаючи на вихідний. За словами комунальників, тут вже близько тижня ведуться планові роботи по зміні комунікацій.

Есперти сказали, що потопи у Києві не тільки через велику кількість води чи старі комунікації, причиною також є те, що столицю сильно забудовують.

Труби були розраховані на зовсім інші навантаження. Побудували ж велику кількість будинків, які завантажили інфраструктуру і вона не розширювалась. Це, по суті, результат корупційних дій чиновників Києва протягом 25 років,

– радник голови "Укравтодору" Олександр Кава.

Більше ніж половина комунікацій Києва потребують заміни й Віталій Кличко пообіцяв, що до наступної зливи усі проблеми будуть вирішені.