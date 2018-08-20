Потоп у Києві: у держадміністрації пояснили, чому не впоралась інфраструктура міста

Київ продовжує оговтуватися після чергової масштабної зливи. Уже другу добу активно працюють комунальники. А столичні керівники говорять: інфраструктура міста просто не може впоратись із такою ситуацією. У столичній держадміністрації сьогодні скликали брифінг.

У центрі Києва асфальт буквально вирвало з землі, за декілька днів його відновили.

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Проте нове покриття віже почало розсипатись.

З'ясовано причину. Там по цій же вулиці відбувалася прокладка теплових мереж, були вириті котловани. Потрапляння потоку води в котловани спричинило пошкодження дорожнього покриття,

– зазначив заступник міського голови Києва Петро Пантелеєв.

Буквально на сусідній вулиці під торговельним центром розлилася "гірська річка".

А ось тут під землею розташований один з центральний торгівельних центрів Києва, його добряче затопило. Вода протрималая аж до ранку. Аби таких ситуація більше не трапилось, у владі кажуть, що усі схожі об'єкти перевірятимуть на те, як овни можуть справитися під час таких форс-мажорів.

Є доручення міського голови про перевірку спільно з ДСНС таких аналогічних об'єктів і торгівельних центрів на предмет спроможності їх протистояти стихії,

– розповів заступник міського голови Києва Петро Пантелеєв.

Кажуть, що будуть вдосконалювати водостічні системи у найвразливіших місцях Києва, мовляв, клімат змінюється, і потрібно бути готовим до українських злив.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила потужна негода: у столиці вночі пройшов сильний дощ із грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежали поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.