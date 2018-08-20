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Потоп у Києві: у держадміністрації пояснили, чому не впоралась інфраструктура міста

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Київ продовжує оговтуватися після чергової масштабної зливи. Уже другу добу активно працюють комунальники. А столичні керівники говорять: інфраструктура міста просто не може впоратись із такою ситуацією. У столичній держадміністрації сьогодні скликали брифінг.

У центрі Києва асфальт буквально вирвало з землі, за декілька днів його відновили.

Читайте також: Потужна злива у Києві: у столиці борються із наслідками негоди, рух транспорту змінений

Проте нове покриття віже почало розсипатись.

З'ясовано причину. Там по цій же вулиці відбувалася прокладка теплових мереж, були вириті котловани. Потрапляння потоку води в котловани спричинило пошкодження дорожнього покриття,
– зазначив заступник міського голови Києва Петро Пантелеєв.

Буквально на сусідній вулиці під торговельним центром розлилася "гірська річка". 

А ось тут під землею розташований один з центральний торгівельних центрів Києва, його добряче затопило. Вода протрималая аж до ранку. Аби таких ситуація більше не трапилось, у владі кажуть, що усі схожі об'єкти перевірятимуть на те, як овни можуть справитися під час таких форс-мажорів. 

Є доручення міського голови про перевірку спільно з ДСНС таких аналогічних об'єктів і торгівельних центрів на предмет спроможності їх протистояти стихії,
– розповів заступник міського голови Києва Петро Пантелеєв.

Кажуть, що будуть вдосконалювати водостічні системи у найвразливіших місцях Києва, мовляв, клімат змінюється, і потрібно бути готовим до українських злив.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила потужна негода: у столиці вночі пройшов сильний дощ із грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежали поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.

Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Віталій Кличко
Джерело: 24 канал
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